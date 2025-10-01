Китай уже создал свой "Золотой купол" ПВО: почему США отстают в космической гонке, — аналитики

Китай объявил об успешном испытании и развертывании прототипа глобальной платформы противоракетной обороны, которая, по утверждению разработчиков, способна отслеживать до 1000 запусков ракет по всему миру.

Система, получившая название "распределенная платформа раннего обнаружения с использованием больших данных", уже передана в эксплуатацию Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом сообщила 30 сентября газета South China Morning Post со ссылкой на данные Нанкинского научно-исследовательского института электронных технологий.

Отмечается, что по сути китайцы разработали отечественный прототип "Золотого купола", тогда как США успели только разработать план передовой системы ПРО.

Архитектура и возможности системы

Эксперты из Army Recognition отмечают, что китайская система объединяет данные от космических, воздушных, морских и наземных датчиков, формируя единое информационное поле. Она проводит до 1000 параллельных задач обработки, формируя оповещения о пусках, данные о траекториях, изображения целей и оценки идентификации. Эти результаты поступают в штаб-квартиру НОАК, обеспечивая централизованное управление.

Для передачи информации используется протокол QUIC (Quick UDP Internet Connections), устойчивый к электронным помехам и сбоям. Также архитектура предусматривает накопление данных для обучения искусственного интеллекта, что должно повысить точность работы системы в будущем. И хотя разработчики утверждают, что это первая в мире ПРО-платформа с заявленным глобальным охватом, она пока остается прототипом и требует дальнейшей доработки.

Сравнение с американским проектом

Американская инициатива "Золотой купол" (Golden Dome) была представлена 20 мая 2025 года президентом Дональдом Трампом. Проект предусматривает развертывание более 1000 спутников и космических перехватчиков, связанных с наземными и воздушными системами через сеть ИИ. Однако в США работы находятся на стадии планирования: демонстрационный потенциал прогнозируется лишь к 2028 году.

Стоимость американской программы остается предметом споров, отмечают аналитики. Если администрация Трампа оценила ее в 175 млрд долларов, то в Конгрессе США назвали сумму 831 млрд, а независимые прогнозы доходят до 1,6–5 трлн долларов. Эксперты говорят, что главной проблемой является не разработка перехватчиков, а управление данными и интеграция устаревших и новых систем.

Тем временем Пекин демонстрирует более быстрый прогресс в создании прототипов, чем Вашингтон, что ранее наблюдалось и в программах по гиперзвуковому оружию, боевым лазерам и истребителям нового поколения. По мнению специалистов, раннее развертывание китайского прототипа может изменить баланс сил в сфере глобальной противоракетной обороны, хотя сама система еще пока остается в стадии испытаний и масштабирования.

Ранее агентство Reuters сообщало, что система ПРО "Золотой купол", анонсированная Трампом, будет иметь беспрецедентную сложность. Согласно заявлениям, проект представляет собой четырехуровневую систему обороны.