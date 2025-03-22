США экстренно разрабатывают аналог "Железного купола" для защиты от баллистических и гиперзвуковых ракет, — CNN

Белый дом дал четкое указание не экономить на реализации проекта. Один из источников утверждает, что "Золотой купол" — это пока только идея. Ее активно обсуждают и просчитывают бюджет.

Related video

США разрабатывают новую систему противоракетной обороны под названием "Золотой купол" (Golden Dome). Проект направлен на защиту территории США от ракет большой дальности. Об этом сообщает CNN.

Сообщается, что "Золотой купол" — это попытка администрации Трампа разработать системы противоракетной обороны вроде израильского "Железного купола".

"Американские военные срочно разрабатывают систему ПРО "Золотой купол", способную защитить США от ударов ракет большой дальности. Белый дом поручил Пентагону не ограничиваться в средствах на создание этого проекта, назвав его одним из главных оборонных приоритетов президента Дональда Трампа", — говорится в сообщении CNN.

Отмечается, что Белый дом дал четкое указание не экономить на реализации проекта. Один из источников утверждает, что "Золотой купол" — это пока только идея. Ее активно обсуждают и просчитывают бюджет. Главная проблема заключается в том, чтобы закрыть противоракетной системой всю территорию Штатов.

Проект "Золотой купол" сейчас находится на стадии концепции и предусматривает создание системы, подобной израильскому "Железному куполу". Однако американская версия будет существенно отличаться, поскольку должна обеспечить защиту всей территории США от современных баллистических и гиперзвуковых ракет.

Напомним, что Фокус писал, зачем США "Золотой купол", и как Трамп намекнул на подготовку к глобальной войне.

Также сообщалось, что 21 марта сообщалось, что президент США Дональд Трамп отдаст приказ о начале военных действий против Ирана, чтобы не допустить появления у страны ядерного оружия.