Зачем США "Золотой купол"? Как Трамп намекнул на подготовку к глобальной войне

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Трамп в своем конгресспиче эмоционально очертил путь реимпериализации США. На этот путь в свое время стали Китай, Турция, Великобритания, РФ и тому подобное. Теперь — и США через ресентимент американской мечты.

Американцы акцептируют модель удержания мирового лидерства за счет публичного подавления влияния и значения других стран. Через таможенные тарифы, информационные войны и дипломатическое давление. Тактически пока это работает.

Также через речь Трампа была проведена готовность Зеленского к дипломатии с Путиным. Выглядело как "скрепление" через уста Трампа неотвратимости мирного трека, что, собственно, приведет к сужению возможностей для маневрирования Украины.

И, да, США готовятся стратегически к будущей глобальной войне. Трамп об этом намекнул в речи инициативами по ПВО Golden Dome и морскому флоту.

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