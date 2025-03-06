Блицкриг Дональда Трампа. Как новый президент заставляет всех метаться и кричать от ужаса

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Напоминаю, март – месяц ужасов. Так что все в рамках патологии.

Для начала зафиксируем главное. Материальный результат (на поле боя, например) – достигается небыстро, есть инерция. Недели, месяцы. А информационный результат достигается мгновенно, как только сигнал проникает в голову и подчиняет сознание. Задача информационного результата – максимально ускорять материальный.

Во всем, что сейчас происходит, явно обозначились две позиции.

Первая – фактор времени. Время первично. Счет идет на искомые недели-месяцы. Трамп сделал очевидную ставку на блицкриг. Потому что у него время заканчивается быстрее всех. Время – это самая твердая валюта сейчас, самый редкоземельный металл. ЕС будет тянуть время и торговаться. Россия будет тянуть и торговаться. Нас будут информационно и не только испепелять, потому что мы – самое слабое и зависимое звено. С виду.

Вторая. В действиях Трампа видна четкая линия – они нацелены на укрепление ядра поддержки. Задача таких действий — чтобы ядро фанатиков стояло горой за Трампа, а все остальные метались и кричали от ужаса, утратив способность действовать организованно и достигать своих целей. Можно тупо пренебречь фактами и талдычить о 350 ярдах и биолабораториях, ибо это впечатляет ядро.

Поэтому, когда вам предлагают метаться и кричать от ужаса – не стоит этого делать. На ситуацию не повлияете, только устанете.

Выдержать давление Трампа Фото: AP News

Основная угроза для Трампа – значительное падение рейтинга уже через несколько месяцев, когда не будет явных результатов. Чтобы смягчить и замедлить последствия, накачиваются все формы иррациональной веры в лидера, самое махровое мракобесие, которое прямым текстом озвучивают глава ФБР, генеральный прокурор и другие лица. Это инквизиция с опричниками в одном флаконе. Даже аятоллы не выглядят чем-то сильно далеким. А корейский пухляш записывает в блокнот.

Для погружения в атмосферу рекомендую посмотреть установочное заседания кабинета Трампа. Это собрание секты заговорщиков, которые начинают религиозную войну с поправкой на методы 21 века. С первоочередной задачей – поломать систему сдержек и противовесов внутри США, чтобы захватить абсолютную власть.

Поэтому сейчас надо ментально выстоять.

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