Чистый незамутненный террор: как Россия в Киеве показывает Европе, что сделает с ее городами

На минувшей неделе в Харькове и области россияне убили минимум 17 гражданских (часть данных приходит с задержкой). Одна из последних жертв: 27 сентября в больнице умер 13-летний мальчик, поступивший 21 сентября с 60% ожогами тела после атаки российского беспилотника на жилой дом в с. Катериновка Лозовской громады. Тогда при ударе погибла его мать. Еще 55 гражданских за неделю пострадали.

Пожар в одном из зданий НАНУ в самом центре Киева. Удары по медучреждению в центре и складу медикаментов и медоборудования в одном из районов. Из-за тревог учебный процесс в школах Киева сегодня мог длиться аж 54 минуты.

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И дело даже не в том, что от места удара по НАНУ до посольства Германии — 150 м.

Несмотря на всю пафосную риторику, Кремль осознает тупик на фронте. Поэтому отбросил все полумеры и окончательно свалился в откровенное варварство. Ибо зима близко.

Серию ударов по гражданским объектам в центре мегаполиса днем (!) никакими военными целями пояснить нельзя — чистый незамутненный террор.

Тему ПВО я комментировать не буду — масса комментаторов. Лишь традиционно обращу внимание европейских партнеров: если Кремль творит такое с Киевом, к которому все-таки много сантиментов (из лобового: отец Кирилла Дмитриева работает в системе НАНУ), представьте, что будет с вашими городами?

Например, с Варшавой, которая пользуется особо нежной любовью россиян.

Договориться, чтобы Кремль отстал, невозможно. Или удастся коллективно угомонить Путина в короткие сроки, или у него появится шанс вынести Украину за скобки.

И Украина тогда не поможет.

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