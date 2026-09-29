Осень 2026 года повторяет весну 2022 года: почему России не по зубам сопротивляющийся Киев

Такое ощущение, что вся эта жесть постепенно повторит события 2022 года, только без многодневных пробок и артиллерии по периметру. Постепенно из города будут уезжать женщины с детьми, количество автомобилей уменьшится, а количество военных увеличится.

Мы передвигались тогда короткими рывками, в основном перевозя различные необходимые вещи — гуманитарные или двойного назначения. Город был мрачным, суровым, задымленным. Блокпосты, всех объединяет единая цель: выстоять. Такое же ощущение единства и стойкости было только во время Майданов.

А потом россияне потерпели неудачу. Потому что все, на что они способны в Киеве, — это терроризировать мирное население. Как только город превращается в крепость, все их усилия оказываются пустышкой.

Видео дня

Весна — без р..ни!

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные материалы в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно