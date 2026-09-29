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Осень 2026 года повторяет весну 2022 года: почему России не по зубам сопротивляющийся Киев

То, что сейчас происходит с Киевом, напоминает март 2022 года, когда столица тоже превратилась в прифронтовый город со всеми вытекающими из этого последствиями, пишет политический эксперт Артем Биденко. И закончится это так же, как и тогда, — уверен он: россияне "обломаются": когда Киев превращается в крепость, врагу он не по зубам.

Артём Биденко
Артём Биденко
Эксперт по маркетинговым и политическим коммуникациям
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Блокпост на одной из киевских улиц в марте 2022 года
Март 2022 года. Киев превратился в крепость | Фото: КГВА

Такое ощущение, что вся эта жесть постепенно повторит события 2022 года, только без многодневных пробок и артиллерии по периметру. Постепенно из города будут уезжать женщины с детьми, количество автомобилей уменьшится, а количество военных увеличится.

Мы передвигались тогда короткими рывками, в основном перевозя различные необходимые вещи — гуманитарные или двойного назначения. Город был мрачным, суровым, задымленным. Блокпосты, всех объединяет единая цель: выстоять. Такое же ощущение единства и стойкости было только во время Майданов.

А потом россияне потерпели неудачу. Потому что все, на что они способны в Киеве, — это терроризировать мирное население. Как только город превращается в крепость, все их усилия оказываются пустышкой.

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