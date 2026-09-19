Террор на колесах: почему Верховная Рада узаконила беззаконие на дорогах Украины

В прошлом году 2 878 украинских водителей были оштрафованы за превышение скорости более чем по пятьдесят раз каждый. Более двенадцати тысяч — более чем по двадцать раз. Почти тридцать шесть тысяч — более чем по десять раз.

То есть водителя останавливают, он платит 170 гривен и едет дальше. Останавливают во второй раз, в десятый, в пятидесятый, и ничего не меняется. Неизбежность фиксации у нас есть, а неизбежности последствий нет. И дело не в том, что водители плохие, так работает поведенческая психология, которую мы просто не учитываем в государственной политике.

Исследования показывают, что уже одна только фиксация дает хорошие результаты. Там, где устанавливают камеры, средняя скорость снижается, доля нарушителей уменьшается в разы, а количество ДТП со смертельным исходом и тяжелыми травмами сокращается примерно на треть. Итальянцы, которые измеряют среднюю скорость на всем участке, а не в одной точке, получили еще лучший результат.

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Но одной фиксации недостаточно: на поведение влияет не строгость санкции, а гарантия того, что она будет применена и будет усиливаться. Штраф, который одинаков как за первое нарушение, так и за пятидесятое, перестает быть наказанием. Он становится абонентской платой. Заплатить 170 гривен за возможность ехать быстрее — это совсем недорого.

Чтобы что-то изменить, нужны сложные и системные решения — как, собственно, и всегда. Например, в Польше ввели систему штрафов, где самое дешевое превышение скорости обходится примерно в шестьсот гривен, а самое дорогое — до тридцати тысяч. Также введены штрафные баллы, которых достаточно набрать за два серьезных нарушения, чтобы лишиться прав. Удвоение штрафа, если нарушитель пойман во второй раз в течение двух лет. И автоматическое лишение прав на три месяца за превышение скорости более чем на пятьдесят километров в час, причем с марта этого года — уже не только в городе.

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Самый дешевый штраф в Польше налагается за превышение скорости на десять километров, и он в три раза больше нашего самого дешевого штрафа, который налагается за превышение на двадцать.

В результате в Польше отмечается значительное снижение аварийности — на 43% за шесть лет.

Венгрия два года назад повысила штрафы так, что теперь они начинаются примерно с 130 евро и доходят до 1 200. Турция в этом году снизила порог: в городах штрафуют уже за превышение скорости на шесть километров, а грубое превышение обходится лишением прав на девяносто дней. Соответственно, повсеместно снижается аварийность.

Кроме Украины. О демографии и безопасности которой так любят рассказывать политики в эфирах и в блогах. Возмущаются влиянием социальных сетей на детей и планируют соответствующие запреты. Между тем очевидные и проверенные решения остаются без внимания, потому что они так неудобны для их собственной жизни.

Законопроект, который парламент позорно провалил, приближал нас к снижению аварийности и смертности, в том числе детской. Не хватило одного голоса.

И вот интересно — а как же остальные почти 200 депутатов, им ничего не жмет?

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