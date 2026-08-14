Россия бьет по бизнесу: как государство может помочь без дополнительных бюджетных трат

Россия целенаправленно наносит удары по конкретным предприятиям, которые всем нам хорошо известны. За последние недели сгорел крупнейший склад "Розетки" в Броварах, ущерб составил более двух миллиардов, сортировочный центр "Новой почты", логистика и керамический завод "Эпицентра", распределительные центры "Сильпо" и Novus. Книги, которые вы постоянно покупаете — издательства "Ранок", "Книголав", "Букшеф", "Жорж", "Фабула", "Основа", "Грамота" и десятки других, напечатанные на "Конви", "ПЕТ", "Факторах" — уничтожено более 13 миллионов экземпляров. Фактически это треть годового объема рынка, который и так едва выживал в прошлом году.

Відео дня

Государство может оказать помощь достаточно быстро, не затрачивая при этом дополнительных средств из бюджета.

Самое главное — позволить бизнесу не платить налог на прибыль, пока он вкладывает ее обратно в восстановление. Это эстонская модель, у нас известная как налог на выведенный капитал: прибыль облагается налогом тогда, когда владелец выводит ее из компании, а пока деньги работают внутри, ставка нулевая. Эстония живет так с 2000 года. Для пострадавшего от бомбардировок бизнеса это самый прямой путь восстановиться за свой счет: он вкладывает прибыль в новый склад, будучи уверенным, что дополнительных 18 процентов не возникнет.

Мы обсуждаем эту модель уже не первый год, и сейчас самое подходящее время для ее принятия.

Далее — дерегулирование, и здесь даже придумывать ничего не нужно. Каждая сфера имеет свои сложности. Например, книгоиздание освобождено от НДС, но налоговая через лазейку про "48 страниц" все равно облагает налогом детские книги. Достаточно изменить один приказ Минкульта.

На ввоз оборудования взамен сгоревшего начисляется НДС сверху — хотя это ведь тоже книгоиздание. Разрешения на восстановление и проверки затягиваются на месяцы, пока производство простаивает. Все это можно устранить без каких-либо бюджетных затрат, просто отменив устаревшие (часто еще советские) нормы и "костыли", придуманные за десятки лет.

Третье — это военное страхование и льготные кредиты. Никто не застрахует склад, в который завтра может снова прилететь ракета, а без страховки бизнесу не дадут и кредита на восстановление. Рынок сам этого не выдержит, поэтому государству стоит взять на себя часть риска вместе с международными партнерами: МИГА Всемирного банка, американская DFC, механизм Aon и "Княжа" для малых компаний уже работают. Логика та же, что и с налогом, — небольшое участие государства открывает доступ к крупному частному финансированию, которого в бюджете нет.

Все эти компании уже восстанавливаются самостоятельно, за свой счет. У государства сейчас нет средств, чтобы помочь всем. Но можно реализовать меры, которые давно назрели и которые дадут импульс предприятиям не только к восстановлению, но и к дальнейшему развитию.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные материалы в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно