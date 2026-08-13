Баллистика уничтожила склады в Украине: владельцы рассказали, когда исчезнет дефицит на полках

Сеть магазинов, которая лишилась складов в результате ракетного удара РФ 5 августа, постепенно налаживает работу, чтобы на полках не было пустоты, сообщили СМИ. Владельцы признали наличие определенных трудностей, связанных с дефицитом, и заверили, что через несколько недель проблемы исчезнут. Что происходит с магазинами, полками и дефицитом после попадания трех "Искандеров"?

Медиа "Суспільне" пообщалось с владельцами компании Fozzy Group, которая лишилась распределительных центров после атаки РФ 5 августа. В ходе беседы владельцы подтвердили, что в магазинах сети по всей стране действительно наблюдается "нехватка некоторых товаров". Между тем постепенно налаживается логистика, чтобы решить эту проблему. Ориентировочно, пустые полки исчезнут к 24 августа — ко Дню Независимости, говорится в материале.

От российского обстрела пострадали центры, обслуживавшие сети "Сильпо", "Фора", а также Le Silpo, Fozzy Cash & Carry, Thrash!, "Белая Ромашка", E-zoo, напомнили СМИ. Владельцы заявили, что самая большая потеря — это погибшие сотрудники, и отметили, что материальный ущерб значителен. При этом они выразили благодарность партнерам и посетителям за понимание ситуации. Также отмечается, что пострадавшим и семьям погибших сотрудников оказывается помощь.

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"В пресс-службе подчеркнули, что логистика уже перестраивается и к Дню Независимости, 24 августа, планируется восстановить привычное наполнение полок", — сообщило "Суспільне".

Удары РФ по складам — что произошло 5 августа

На страницах Facebook Fozzy Group и в социальных сетях, принадлежащих этой компании, можно узнать подробности об ударе РФ по складам. Днем 6 августа появилось подтверждение о попаданиях по четырем распределительным центрам. Также были приведены некоторые подробности о трагических событиях. В частности, по уточненным данным, погибли восемь человек. Выяснилось, что в одном распределительном центре сигнал тревоги прозвучал одновременно с взрывами: люди не успели укрыться, и двое сотрудников Fozzy Group Логистика / "Сильпо" погибли. Еще шестеро погибли в результате удара по железнодорожной станции, откуда они надеялись уехать домой: четверо — из Fozzy Group Логистика / "Сильпо" и еще двое — из компании MAUDAU (входит в эту же группу). На фото — горящий поезд, загоревшийся после попадания ракет РФ.

Отметим, что в ночь с 4 на 5 августа Россия нанесла удар по складам. По данным главы Киевской областной государственной администрации Тимура Ткаченко, россияне атаковали объекты в Броварском районе Киевской области и в соседних районах. Больше всего погибших — десять человек — именно под Броварами. Воздушные силы ВСУ сообщили, что россияне применили 24 ракеты "Искандер"/С-400, также было запущено более сотни дронов. Попадания зафиксированы в 26 точках, и ни одна ракета не была сбита, заявило командование. Между тем ряд компаний сообщил об уничтожении складов: среди них — "Сильпо", "Розетка", "Эпицентр" и другие.

Напоминаем, днем 12 августа стало известно об очередном попадании по крупному логистическому центру под Киевом, который обслуживал торговые сети в Украине и в Европе. 13 августа появилось интервью социолога Эллы Либановой, которая прокомментировала удары по складам и объяснила, почему в Украине не наступит голод.