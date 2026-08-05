Ракетный удар РФ: какие объекты поразили россияне, что известно о жертвах и последствиях (фото)

Балистические ракеты России во время удара 5 августа были нацелены на склады и логистические центры ряда крупнейших украинских компаний, сообщил президент Владимир Зеленский. Средства противовоздушной обороны не сбили ни одну из 24 ракет "Искандер"/С-400, летевших с северо-востока. Каковы последствия воздушной атаки РФ?

В результате ракетного удара РФ 5 августа погибли 17 украинцев и ранения получили ещё 44 человека, говорится в заявлении Владимира Зеленского на странице в Facebook. Глава государства назвал гражданские объекты, по которым попали российские "Искандеры" и "Цирконы" — это склады, инфраструктура, железная дорога. Также Зеленский напомнил, что российские ракеты могли бы быть сбиты ракетами Patriot, которыми располагают западные партнеры. Если бы у Украины была противоракетная оборона, то 17 человек остались бы живы, сказал президент. Фокус собрал информацию о ходе российской атаки, о работе средств ПВО и о последствиях попаданий.

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Ракетный удар РФ — подробности атаки 5 августа

Сигнал воздушной тревоги прозвучал в Украине около 1–2 часов ночи 5 августа. До этого мониторинговые каналы предупреждали о подготовке РФ к новому массированному удару по украинцам. Около 2 часов жители Киева и Киевской области сообщили о звуках взрывов. Об этом же написал мэр Киева Виталий Кличко, который предупредил жителей столицы об опасности и призвал находиться в укрытиях. Позже в сети появились кадры с пожарами. По данным городских властей, пожары произошли в Оболонском, Святошинском и Голосеевском районах. Тогда же стало известно, что в результате удара РФ погиб один человек, а ещё около 25 получили ранения.

Утром 5 августа Воздушные силы опубликовали отчет о ночной комбинированной атаке ВС РФ. Выяснилось, что россияне запустили 24 ракеты "Искандер"/С-400, четыре ракеты "Циркон"/"Оникс" и 115 ударных дронов различных типов. Средства ПВО не сбили ни одной ракеты: все 28 поразили цели. Впрочем, удалось обезвредить 98 российских дронов, сообщило командование.

Ракетный удар РФ — работа средств ПВО 5 августа Фото: Скриншот

Последствия попаданий баллистики — что известно о жертвах

Глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко в 12 часов уточнил информацию о пострадавших в столичном регионе. Выяснилось, что в Киевской области в результате ракетных ударов РФ 5 августа погибли 16 человек, а ещё 36 получили ранения. Среди погибших — восемь украинцев, которых россияне убили на станции "Квитневая" под Броварами: люди ждали поезд, а вместо этого попали под удар РФ.

Согласно данным ОВА, пострадали три района. В Броварском районе — 10 погибших, 16 раненых. Кроме того, повреждения получили 19 зданий: семь складов, производственный цех, а также частные дома. В Бучанском — 5 погибших, 16 раненых, повреждено 40 объектов. В Фастовском — один погибший и четверо раненых, а также повреждено 19 объектов.

"Всего в Киевской области повреждены 78 объектов, среди которых 13 складских зданий, производственное помещение, четыре частных домовладения, тепличная ферма и 59 транспортных средств", — говорится в сообщении Ткаченко.

Между тем на странице ГСЧС в Facebook — кадры пожаров и разрушений в местах попадания ударов ВС РФ 5 августа. По состоянию на 12:00 было известно о пяти пожарах, с которыми ещё не справились в Броварском районе, и об одном пожаре в Бучанском.

Какие объекты пострадали от "Искандеров"

В сети появилась серия заявлений от украинских компаний, которые сообщили о нанесении ударов со стороны РФ по складам и логистическим узлам.

"Новая почта" — компания сообщила, что россияне уничтожили сортировочный центр в Киеве. Ракеты ВС РФ убили трех человек: двух водителей и одного представителя подрядчиков. Компания заявила, что перепланировала логистические маршруты и компенсирует утраченные отправления.

"Эпицентр" — компания заявила о полном уничтожении производства керамики Epicentr Ceramic Corporation. Кроме того, россияне уничтожили два крупных логистических объекта — в Киеве на ул. Вискозной и в Калиновке (Броварской район). Один сотрудник "Эпицентра" погиб — 18-летний парень, а также трое человек получили ранения.

"Розетка" — россияне нанесли удар по складскому комплексу в Броварах: погибших нет. Соучредительница компании Ирина Чечеткина написала в Facebook, что по объекту было выпущено сразу три баллистические ракеты РФ. По её словам, на складах "Розетки" обрабатывалось по 100 тыс. заказов в сутки. Уточняется, что склад был наиболее автоматизированным и его восстановление невозможно.

"Сильпо" — компания сообщила, что в результате удара ВС РФ погибли 6 сотрудников. Указано, что на двух распределительных центрах "Сильпо" возник пожар, а данные о последствиях и пострадавших уточняются.

NOVUS — сообщается, что в ночь на 5 августа по логистическому центру сети было нанесено несколько прямых попаданий. Отмечается, что все сотрудники находились в укрытии и раненых нет.

LIQUI MOLY Ukraine — компания-представитель немецкого производителя автохимии — заявила, что российский удар полностью уничтожил продукцию на складе, но пострадавших нет.

Компании опубликовали ряд фотографий с пораженными складами и логистическими центрами. Видны серьезные разрушения и следы пожаров.

Ракетный удар РФ — попадание в склад NOVUS 5 августа Ракетный удар РФ — попадание в склад LIQUI MOLY Ukraine 5 августа Ракетный удар РФ — попадание по "Эпицентру" 5 августа Ракетный удар РФ — разрушение "Эпицентра" 5 августа

Между тем Фокус писал о последствиях ударов РФ по другим городам, произошедших накануне, в ночь на 5 августа. В частности, в Днепре россияне уничтожили склад компании "Биосфера" (Biosphere Corporation), производящей средства гигиены. Тогда же произошло попадание в газопровод в Одессе: ракета "Оникс" поразила цель.

Напоминаем, что днём 5 августа появилось заявление советника президента Сергея Бескрестнова, который сообщил о планах РФ запускать по 100 баллистических ракет в месяц и дал несколько советов бизнесу.