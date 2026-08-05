Разрушенный склад ROZETKA в Броварах не подлежит восстановлению: что заявила совладелица компании

Распределительный складской комплекс компании ROZETKA в Броварах, уничтоженный в ходе ночной атаки 5 августа, не подлежит восстановлению. В результате удара никто не пострадал.

Об этом заявила совладелица ROZETKA Ирина Чечоткина в Facebook.

По словам Чечоткиной, в день 21-летия компании она планировала поблагодарить клиентов, партнеров и команду, однако вместо этого наблюдала, как после удара трёх баллистических ракет горит складской комплекс.

"Мы открыли распределительный складской комплекс в Броварах в начале 2017 года. Он был самым большим и самым автоматизированным. Нашей гордостью. Здесь мы обрабатывали более 100 тысяч заказов в день. Его восстановить невозможно", — сообщила она.

Чечеткина призналась, что после нападения испытывала "опустошение и боль", но самым большим облегчением стало то, что на этот раз никто не пострадал.

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В то же время она подчеркнула, что компания продолжает работать: "Чувствую, что должна идти дальше, несмотря ни на что. ROZETKA работает".

В конце обращения совладелица компании поблагодарила всех, кто поддерживает ROZETKA. Она отметила, что поддержка клиентов сейчас имеет для команды особое значение.

Напомним, в ночь на 5 августа в результате российской атаки были уничтожены сортировочный центр "Новой почты" в Киеве и складской комплекс ROZETKA в Броварах. В результате удара по "Новой почте" погибли три человека, ещё восемь получили ранения, тогда как в ROZETKA сообщили, что на этот раз обошлось без пострадавших.

Обе компании заявили, что продолжают работу. "Новая почта" пообещала компенсировать клиентам полную заявленную стоимость поврежденных отправлений, а ROZETKA сообщила о реорганизации логистических процессов после уничтожения складского комплекса.

В ночь на 5 августа российские войска нанесли массированный удар по Киеву и Киевской области. Под обстрел попали два логистических комплекса компании "Эпицентр": в столице полностью сгорел логистический центр на улице Вискозной, а в Калиновке Киевской области погиб сотрудник компании, ещё трое человек получили ранения.

Кроме того, в результате удара были разрушены два складских комплекса и завод Epicentr Ceramic Corporation, из-за чего предприятие полностью приостановило работу. Компания планирует перенести производство на свои зарубежные предприятия и готовит запуск нового производства в Украине. По предварительным оценкам, восстановление завода займет не менее полутора лет.

По словам президента Владимира Зеленского, в ходе атаки Россия применила 24 баллистические ракеты, четыре ракеты "Циркон"/"Оникс" и 115 дронов. В результате обстрела погибли 17 человек, ещё 44 получили ранения.