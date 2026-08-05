Зруйнований склад ROZETKA в Броварах не підлягає відновленню: що заявила співвласниця компанії

Розподільчий складський комплекс компанії ROZETKA в Броварах, знищений під час нічної атаки 5 серпня, не підлягає відновленню. Під час удару люди не постраждали.

Про це заявила співвласниця ROZETKA Ірина Чечоткіна у Facebook.

За словами Чечоткіної, у день 21-річчя компанії вона планувала подякувати клієнтам, партнерам і команді, однак натомість спостерігала, як після удару трьох балістичних ракет горить складський комплекс.

“Ми відкрили розподільчий складський комплекс у Броварах на початку 2017 року. Він був найбільшим, найавтоматизованішим. Нашою гордістю. Тут ми обробляли понад 100 тисяч замовлень на день. Він не підлягає відновленню”, — повідомила вона.

Чечоткіна зізналася, що після атаки відчувала “спустошення і біль”, але найбільшим полегшенням стало те, що цього разу ніхто не постраждав.

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Водночас вона наголосила, що компанія продовжує працювати: “Відчуття, що маю йти далі попри все. ROZETKA працює”.

Наприкінці звернення співвласниця компанії подякувала всім, хто підтримує ROZETKA. Вона зазначила, що підтримка клієнтів зараз має для команди особливе значення.

Нагадаємо, у ніч проти 5 серпня російська атака знищила сортувальний центр Нової пошти в Києві та складський комплекс ROZETKA у Броварах. Унаслідок удару по Новій пошті загинули троє людей, ще вісім дістали поранення, тоді як у ROZETKA повідомили, що цього разу обійшлося без постраждалих.

Обидві компанії заявили, що продовжують працювати. "Нова пошта" пообіцяла компенсувати клієнтам повну оголошену вартість пошкоджених відправлень, а ROZETKA повідомила про перебудову логістичних процесів після знищення складського комплексу.

У ніч проти 5 серпня російські війська завдали масованого удару по Києву та Київській області. Під обстріл потрапили два логістичні комплекси компанії "Епіцентр": у столиці повністю згорів логістичний центр на вулиці Віскозній, а в Калинівці Київської області загинув працівник компанії, ще троє людей отримали поранення.

Крім того, удар зруйнував два складські комплекси та завод Epicentr Ceramic Corporation, через що підприємство повністю зупинило роботу. Компанія планує перенести виробництво на свої закордонні підприємства та готує запуск нового виробництва в Україні. За попередніми оцінками, відновлення заводу займе щонайменше півтора року.

За словами президента Володимира Зеленського, під час атаки Росія застосувала 24 балістичні ракети, чотири ракети "Циркон"/"Онікс" і 115 дронів. Унаслідок обстрілу загинули 17 людей, ще 44 дістали поранення.