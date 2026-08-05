РФ знищила сортувальний центр Нової пошти та склад ROZETKA під Києвом: є загиблі

У ніч проти 5 серпня внаслідок масованої російської атаки було знищено сортувальний центр Нової пошти в Києві та складський комплекс ROZETKA у Броварах. Унаслідок удару по Новій пошті загинули троє людей, ще вісім дістали поранення.

Про це повідомили в “Новій пошті”.

У компанії заявили, що під час атаки російські війська застосували касетні боєприпаси. Серед загиблих — двоє водіїв партнера-перевізника та один працівник підрядної організації.

Компанія зазначила, що підтримує постійний зв'язок із родинами загиблих і надає їм необхідну допомогу.

Наразі триває оцінка наслідків атаки. Нова пошта повідомила, що компенсує клієнтам повну оголошену вартість пошкоджених відправлень і зв'яжеться з кожним, щоб повідомити деталі відшкодування.

У компанії також наголосили, що попри знищення сортувального центру продовжують працювати по всій Україні. Актуальний статус відправлень і їхній трекінг доступні в мобільному застосунку та на офіційному сайті компанії.

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У ROZETKA повідомили, що під час тієї ж атаки було зруйновано складський комплекс компанії у Броварах. Це вже третя атака на інфраструктуру компанії за останній тиждень. Цього разу обійшлося без постраждалих.

Атака на складський комплекс компанії ROZETKA Фото: ДСНС

У компанії зазначили, що команда вже працює над ліквідацією наслідків і перебудовою логістичних процесів. Попри втрати, ROZETKA продовжує обробляти замовлення та працювати у звичному режимі.

Нагадаємо, у ніч проти 5 серпня російські ракети одночасно влучили у два логістичні комплекси компанії "Епіцентр" на Київщині. У Києві повністю згорів логістичний центр на вулиці Віскозній, а в Калинівці загинув співробітник компанії, ще троє людей дістали поранення.

Також удар повністю зруйнував два складські комплекси та завод Epicentr Ceramic Corporation, через що підприємство зупинило роботу. Компанія повідомила, що перенесе виробництво на свої закордонні підприємства й готуватиме запуск нового виробництва в Україні. За попередніми оцінками, відновлення заводу триватиме щонайменше півтора року.

Росія здійснила масовану атаку на Київ і Київську область, застосувавши 24 балістичні ракети, чотири ракети "Циркон"/"Онікс" та 115 дронів. За даними президента Володимира Зеленського, загинули 17 людей, ще 44 дістали поранення.

За словами президента, основною ціллю удару були складські приміщення цивільних підприємств. Також пошкоджено об'єкти інфраструктури, залізничну станцію, пивоварне підприємство, склади будівельних матеріалів і логістичні комплекси. Зеленський заявив, що перехоплювачі балістичних ракет могли б урятувати життя людей, і закликав партнерів посилити санкції проти Росії.