Масована атака на Київ та область: чому не збили балістику та що відомо про кількість жертв

Унаслідок масованої російської атаки на Київ і Київщину загинули 17 людей, ще 44 постраждали. Росія випустила 24 балістичні ракети, чотири ракети "Циркон"/"Онікс" та 115 дронів. Нічна атака на Київ та область — зросла кількість жертв — новини України

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, Росія атакувала Київ балістикою, а основною ціллю стали складські приміщення цивільних підприємств. Також під удар потрапили об'єкти інфраструктури та залізнична станція. Серед пошкоджених об'єктів — пивоварна компанія, склади будівельних матеріалів і цивільна логістика.

Президент зазначив, що нічна атака на Київ була масштабною. За його словами, під час удару Росія застосувала 24 балістичні ракети, чотири ракети "Циркон"/"Онікс" і ще 115 дронів, значна частина з яких була реактивною. Вибухи у Києві призвели до значних руйнувань цивільної інфраструктури.

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"Перехоплювачі балістики — те, що могло б зберегти життя загиблих сьогодні", — наголосив Зеленський.

Він заявив, що затримки з постачанням таких систем або відмова від їх передачі призводять до людських жертв і руйнувань.

Президент також закликав партнерів посилити санкції проти Росії. За його словами, значна частина російських виробництв балістичних ракет досі не перебуває під санкціями, тому потрібні нові кроки з боку G7 та ЄС. За словами Зеленського, це може стати додатковою відповіддю на ракетний удар по Києву та наслідки атаки на Київ.

Нагадаємо, у ніч проти 5 серпня російські війська завдали комбінованого удару по Київщині. В "Укрзалізниці" повідомили, що на території залізничної платформи біля атакованих логістичних центрів у Броварському районі виявили загиблих. На місці продовжують працювати оперативні служби та тривають відновлювальні роботи.

Також російські війська завдали комбінованого удару по Київській області, застосувавши балістичні ракети та дрони. У Броварському районі масштабні пожежі охопили складські приміщення в Броварах, Великій Димерці, Квітневому та Перемозі. За останніми даними, в області загинули 15 людей.

У столиці через російський обстріл сталися пожежі та руйнування в Оболонському, Святошинському, Голосіївському й Деснянському районах. У Києві відомо про одного загиблого та 26 постраждалих.