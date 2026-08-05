ЗС РФ масовано атакували Київ та область: загинуло 15 людей, десятки отримали поранення (відео)

У КМДА повідомили, що станом на 6:35 служби все ще продовжують роботу над ліквідацією наслідків нічної ворожої атаки. А росіяни продовжують атакувати Україну реактивними дронами.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про 24 постраждалих після нічної росіян на столицю. 15 поранених медики госпіталізували. Четверо постраждалих перебувають у тяжкому стані.

За даними медиків, загинула одна людина.

Близько першої ночі очільник міста повідомив, що на одній з локацій Києва, внаслідок повторних вибухів було пошкоджене авто швидкої, травми отримав водій.

А у Голосіївському районі з-під завалів складського приміщення, де сталося руйнування, дістали двох постраждалих. І станом на другу годину ночі пошуково-рятувальна операція ще тривала.

В Києві атаковано складські приміщення Фото: ДСНС

У ДСНС уточнили, що пожежі в Оболонському, Святошинському та Деснянському районах локалізовано. Раніше рятувальники повідомляли, що вночі проти 5 серпня ворог здійснив масований дроново-балістичний обстріл. Внаслідок російського удару сталися пожежі та руйнування в кількох районах Києва:

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Оболонський район: на одній із адрес виникла пожежа у нежитловій будівлі. Одна людина загинула, 3 – постраждали.

Святошинський район: внаслідок ворожого обстрілу сталося загоряння у складському приміщенні одного із магазинів.

Деснянський район: пожежа у двох нежитлових будівлях.

Голосіївський район: на двох локаціях сталися пожежі в одноповерхових нежитлових будівлях. Пожежі ліквідовані. 4 особи постраждали, з них 2 - госпіталізували.

Також повідомляли про витік аміаку за іншою адресою у цьому районі Києва на території промислового підприємства.

"Рятувальниками перекрито запірну арматуру. На щастя, загрози для населення немає", - зазначили у ДСНС.

Щодо Київської області, то там ворог атакував логістичні, торговельні та інші об'єкти. Нажаль, під час нічної ворожої атаки 14 людей загинули та 27 постраждали. Усім пораненим надається необхідна медична допомога. Наразі підрозділи ДСНС працюють на чотирьох локаціях у Броварському районі, двох — у Бучанському та одній — у Фастівському районі.

У Броварському районі внаслідок атак виникли масштабні пожежі складських будівель у Броварах, селищі Велика Димерка, селі Квітневе та селі Перемога.

У Фастівському районі на території одного з підприємств ліквідовано пожежу транспортних засобів.

У Бучанському районі триває ліквідація пожежі складської будівлі в селі Чайки. У селі Софіївська Борщагівка ліквідовано пожежу на території логістичного підприємства.

Згідно із повідомленнями Повітряних сил України, атака на Україну ще триває, хоч в Києві і пролунав відбій. Росіяни атакують дронами різні регіони, зокрема Миколаївщину та Дніпропетровщину.

Нагадаємо, Фокус писав про нічну атаку на Київ. Росіяни атакували столицю балістикою.

Тим час у Росії був атакований черговий склад компанії Wildberries, цього разу у Тульській області.