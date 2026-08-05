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Дим видніється за десятки кілометрів: дрони атакували склад Wildberries у Тульській області РФ (відео)

пожежа на складі Wildberries в Алексіні Тульської області РФ 5 серпня
Дрони вдарили по складу Wildberries у Тульській області РФ | Фото: Exilenova+

Уночі 5 серпня безпілотники атакували Тульську область у Росії. Під ударом опинився черговий склад компанії Wildberries.

Безпілотники, за попередньою інформацією, поцілили по складу Wildberries у місті Алексін Тульської області. Про це під ранок повідомили OSINT-аналітики.

Відомо, що перед цим у регіоні було оголошено повітряну тривогу через загрозу безпілотників. Невдовзі у місті чули проліт дронів та гучні вибухи на тлі атаки. Після серії вибухів здійнялася сильна пожежа на об'єкті, кадри якої поширюють у мережі.

Кадри пожежі на складі Wildberries у Тульській області РФ

Очевидці у мережі стверджують, що пожежа видніється на десятки кілометрів. Також на місці здійнявся густий чорний дим.

Також відомо, що у Тульській області цієї ночі оголошували повітряну тривогу через ракетну небезпеку. Однак інформації щодо ракетних ударів не надходило.

Відео дня
Пожежа на складі Wildberries у Тульській області РФ

Офіційних підтверджень влучання дронів по складських приміщеннях Wildberries в Алексіно на момент публікації не надходило.

Варто зауважити, що склад Wildberries в Алексині називають одним із найбільших логістичних об'єктів у регіоні. Велика площа комплексу сягає приблизно 300 тисяч квадратних метрів, що робить його особливо важливим з точки зору зберігання та розподілу товарів.

Нагадаємо, 4 серпня безпілотники атакували склад Wildberries у Ленінградській області Росії.

Також 3 серпня у Росії палав найбільший склад Wildberries, розташований у Володимирській області.