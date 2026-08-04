Дрони атакували хаб Wildberries у Ленінградській області РФ (відео)

У ніч на 4 серпня безпілотники масовано атакували Ленінградську область Росії. У мережі пишуть про атаку на черговий логістичний хаб компанії Wildberries.

Після серії вибухів здійнялася пожежа і сильний дим у районі населеного пункту Красний Бор Ленінградської області. Про результати нічної атаки на ранок розповіли OSINT-канали.

У мережі також поширили кадри атаки на Красний Бор. На відеороликах видно, як на місці займання здійнявся сильний дим.

Наслідки нічної атаки дронів на склад Wildberries у Ленінградській області РФ

Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко атаку дронів на регіон підтвердив. Він повідомляв, що повітряну тривогу через загрозу БпЛА в області було оголошено ще близько 04:00 години, а також про проліт дронів та роботу російських сил протиповітряної оборони.

Згодом Дрозденко додав, що у Тосненському районі, біля населеного пункту Красний Бор, зафіксовано займання на складській території. За його даними, ППО нібито збила щонайменше 17 дронів над регіоном, відомо про одного постраждалого місцевого мешканця внаслідок обстрілу.

Відео дня

"Росавіація" також писала, що в аеропорту "Пулково" Ленінградської області були запроваджені обмеження на посадження та виліт літаків у зв'язку з повітряною атакою.

Моніторингові канали пишуть, що у Красному Бору розташовані кілька логістичних комплексів, зокрема Wildberries площею у 154 тисячі квадратних метрів.

Варто зауважити, що також цієї ночі дрони атакували Московську область РФ. OSINT-аналітики пишуть про вибухи та пожежу у Чехові неподалік від Москви та припускають, що під ударом міг опинитися місцевий склад Wildberries, хоча офіційних підтверджень поки немає.

Російський Forbes також днями повідомляв, що Wildberries зазнав колосальних втрат внаслідок атак безпілотників.