Дроны атаковали хаб Wildberries в Ленинградской области РФ (видео)

В ночь на 4 августа беспилотники массированно атаковали Ленинградскую область России. В сети пишут об атаке на очередной логистический хаб компании Wildberries.

После серии взрывов поднялся пожар и сильный дым в районе населенного пункта Красный Бор Ленинградской области. О результатах ночной атаки на утро рассказали OSINT-каналы.

В сети также распространили кадры атаки на Красный Бор. На видеороликах видно, как на месте воспламенения поднялся сильный дым.

Последствия ночной атаки дронов на склад Wildberries в Ленинградской области

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко атаку дронов на регион подтвердил. Он сообщал, что воздушная тревога из-за угрозы БпЛА в области была объявлена еще около 04:00 часов, а также о пролете дронов и работе российских сил противовоздушной обороны.

Впоследствии Дрозденко добавил, что в Тосненском районе, возле населенного пункта Красный Бор, зафиксировано возгорание на складской территории. По его данным, ПВО якобы сбило по меньшей мере 17 дронов над регионом, известно об одном пострадавшем местном жителе в результате обстрела.

Відео дня

"Росавиация" также писала, что в аэропорту "Пулково" Ленинградской области были введены ограничения на посадку и вылет самолетов в связи с воздушной атакой.

Мониторинговые каналы пишут, что в Красном Бору расположены несколько логистических комплексов, в том числе Wildberries площадью 154 тысячи квадратных метров.

Следует заметить, что также этой ночью дроны атаковали Московскую область РФ. OSINT-аналитики пишут о взрывах и пожаре в Чехове недалеко от Москвы и предполагают, что под ударом мог оказаться местный состав Wildberries, хотя официальных подтверждений пока нет.

Российский Forbes также на днях сообщал, что Wildberries понес колоссальные потери в результате атак беспилотников.