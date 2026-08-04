Московскую область атакуют дроны: в Чехове недалеко от Москвы вспыхнул пожар (видео)

К утру 4 августа беспилотники атаковали Московскую область России. Серия взрывов прогремела в частности в городе Чехов, расположенном в примерно 50 километрах от Москвы.

В результате атаки в Чехове произошли "прилеты" и поднялся сильный дым. Об атаке на город сообщили OSINT-каналы.

"В Чехове, Московская область, пожар после атаки", — пишут мониторинговые каналы.

Между тем, в сети распространили кадры утренней атаки на Чехов. На видео и фото виден пролет неизвестных беспилотников над городом, а также дым от пожара. Очевидцы утверждают, что пожар на месте попадания все больше разгорается.

Кадры атаки дронов на Чехов 4 августа

Спустя время OSINT-каналы сообщили, что, по предварительной информации, в Чеховые дроны могли атаковать очередной логистический хаб компании Wildberries. Однако официальных данных на этот счет нет. По состоянию на 05:50, как утверждают очевидцы, налет дронов на город продолжался.

Відео дня

К тому же "Росавиация" сообщала, что в аэропорту "Домодедово", расположенном неподалеку от Москвы, на фоне атаки беспилотников были введены ограничения на посадку и вылет самолетов.

"Аэропорт "Домодедово" принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэродрома", — говорится в сообщении.

Следует заметить, что Чехов в Московской области дроны атакуют не впервые. 28 июля OSINT-каналы писали, что БПЛА атаковали местное предприятие ЗАО "Гидростальконструкция".

Напомним, 2 августа беспилотники атаковали состав Wildberries в Новосемейкино Самарской области РФ : россияне сами "обозначили" цель.

Также в конце июля дроны долетели до российского Зеленодольска в Татарстане: под ударом оказался логистический хаб Wildberries.