Украинские БПЛА ударили по хабу Wildberries в Новосемейкино: россияне сами "обозначили" цель

Украинские беспилотники атаковали Самарскую область, в частности, логистический и сортировочный центр Wildberries в п.г.т. Новосемейкино. Комплекс был открыт только год назад.

Новосемейкино в Самарской области было атаковано утром в воскресенье, 2 августа. Об этом сообщает телеграмм-канал Exilenova+.

Указанный комплекс Wildberries площадью 178 600 "квадратов" является одним из ключевых хабов компании в Поволжье и был открыт только в мае 2025 года.

Столб дыма в Новосемейкино Фото: из открытых источников

В сети публикуют кадры с густым дымом, накрывшим российское Новосемейкино после попадания по складу.

Бывший советник экс-министра обороны, волонтер Сергей Стерненко отметил, что рядом с помещением склада россияне нарисовали флаг РФ с символами, символизирующими агрессию против Украины. Буквы "ZV" видны из космоса, и, собственно, этим они привлекли внимание дронов.

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Склад Wildberries в Новосемейкино. Вид из космоса. Фото: из открытых источников Флаг РФ у склада Wildberries в Новосемейкино. Вид из космоса. Фото: из открытых источников

Российский телеграмм-канал ASTRA уточняет, что флаг РФ и символы российского вторжения расположены в 450 метрах от самого WB. Размер "инсталляции" составляет примерно 80 на 40 метров.

Склад Wildberries в Новосемейкино и расположение флага РФ с символами войны Фото: из открытых источников

При этом в самом маркетплейсе подтвердили атаку, назвав мощный пожар "возгоранием".

Сообщение прессслужбы Wildberries Фото: скриншот

Командующий Сил беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди отметил, что "вышел из чата" основной логистический мост между европейской частью РФ и Сибирью. Военный подсчитал, что это уже десятый, юбилейный удар по большим складам "диких ягод", но "точно не последний".

Сообщение Мадяра Фото: скриншот

В компании Fire Point сообщили, что атака на важный центр хранения, сортировки и распределения товаров в Новосемейкино была совершена с помощью БПЛА FP-1.

Карта впечатлений Wildberries Фото: соцсети

У сети уже появилась карта поражений всех основных складов компании Wildberries.

Напомним, Фокус писал, что в Саратове и Энгельсе ночью раздавались взрывы.

Ранее сообщалось об атаке дронов на склад Wildberries в российской Пензе.