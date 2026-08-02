Украинские БПЛА ударили по хабу Wildberries в Новосемейкино: россияне сами "обозначили" цель
Украинские беспилотники атаковали Самарскую область, в частности, логистический и сортировочный центр Wildberries в п.г.т. Новосемейкино. Комплекс был открыт только год назад.
Новосемейкино в Самарской области было атаковано утром в воскресенье, 2 августа. Об этом сообщает телеграмм-канал Exilenova+.
Указанный комплекс Wildberries площадью 178 600 "квадратов" является одним из ключевых хабов компании в Поволжье и был открыт только в мае 2025 года.
В сети публикуют кадры с густым дымом, накрывшим российское Новосемейкино после попадания по складу.
Бывший советник экс-министра обороны, волонтер Сергей Стерненко отметил, что рядом с помещением склада россияне нарисовали флаг РФ с символами, символизирующими агрессию против Украины. Буквы "ZV" видны из космоса, и, собственно, этим они привлекли внимание дронов.
Российский телеграмм-канал ASTRA уточняет, что флаг РФ и символы российского вторжения расположены в 450 метрах от самого WB. Размер "инсталляции" составляет примерно 80 на 40 метров.
При этом в самом маркетплейсе подтвердили атаку, назвав мощный пожар "возгоранием".
Командующий Сил беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди отметил, что "вышел из чата" основной логистический мост между европейской частью РФ и Сибирью. Военный подсчитал, что это уже десятый, юбилейный удар по большим складам "диких ягод", но "точно не последний".
В компании Fire Point сообщили, что атака на важный центр хранения, сортировки и распределения товаров в Новосемейкино была совершена с помощью БПЛА FP-1.
У сети уже появилась карта поражений всех основных складов компании Wildberries.
Напомним, Фокус писал, что в Саратове и Энгельсе ночью раздавались взрывы.
Ранее сообщалось об атаке дронов на склад Wildberries в российской Пензе.