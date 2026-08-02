Українські БПЛА вдарили по хабу Wildberries у Новосемейкіно: росіяни самі "позначили" ціль
Українські безпілотники атакували Самарську область, зокрема логістичний та сортувальний центр Wildberries у с.м.т. Новосемейкіно. Комплекс був відкритий лише рік тому.
Новосемейкіно у Самарській області Росії було атаковане вранці у неділю, 2 серпня. Про це повідомляє телеграм-канал Exilenova+.
Зазначений комплекс Wildberries площею 178 600 "квадратів", як зазначається, є одним із ключових хабів компанії у Поволжі та був відкритий лише у травні 2025 року.
У мережі публікують кадри з густим димом, який накрив російське Новосемейкіно після влучання по складу.
Колишній радник ексміністра оборони, волонтер Сергій Стерненко зауважив, що поруч із приміщенням складу росіяни намалювали прапор РФ із символами, які символізують агресію проти України. Літери "ZV" видно із космосу, і власне, цим вони привернули увагу дронів.
Російський телеграм-канал ASTRA уточнює, що прапор РФ та символи російського вторгнення розташовані за 450 метрів від самого WB. Розмір "інсталяції" становить приблизно 80 на 40 метрів.
При цьому у самому маркетплейсі підтвердили атаку, назвавши потужну пожежу "займанням".
Командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді зазначив, що "вийшов з чату" основний логістичний міст між європейською частиною РФ та Сибіром. Військовий підрахував, що це вже десятий, ювілейний удар по великим складам "диких ягід", але "точно не останній".
У компанії Fire Point повідомили, що атаку на важливий центр зберігання, сортування та розподілу товарів у Новосемейкіно було здійснено за допомогою БПЛА FP-1.
У мережі вже з'явилася карта уражень усіх основних складів компанії Wildberries.
Нагадаємо, Фокус писав, що у Саратові та Енгельсі вночі лунали вибухи.
Раніше повідомлялося про атаку дронів на склад Wildberries у російській Пензі.