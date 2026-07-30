Дрони атакували склад Wildberries у російській Пензі: здійнялася пожежа (відео)

У ніч на 30 липня безпілотники атакували російську Пензу. У мережі пишуть про влучання по черговому складу компанії Wildberries.

Після серії вибухів на об'єкті здійнялася пожежа. Про атаку під ранок повідомили OSINT-канали.

"В Пензі дрони уразили сортувальний центр Wildberries 90 000 квадратних метрів. На місці почалась масштабна пожежа", — пишуть аналітики.

У мережі також поширили кадри атаки. На відеороликах та фото видно, як на місці здійнявся густий чорний дим.

Кадри атаки дронів на склад Wildberries у російській Пензі

Місцева влада атаку на Пензу підтвердила. Російські ЗМІ пишуть, що щонайменше 200 співробітників підприємства було евакуйовано на тлі загрози, повідомив губернатор регіону.

"Попередньо є один постраждалий. На місце оперативно прибули машини швидкої допомоги, пожежні та сили МНС, правоохоронці. На території складу спостерігається відкрите горіння, пожежники борються з вогнем", — розповів губернатор про наслідки обстрілу.

Відео дня

У пресслужбі компанії заявили, що логістичні ланцюжки перебудовані, прийом постачання та відвантаження замовлень здійснюються на інших об'єктах. Проте інших подробиць атаки розкривати не стали.

Інша інформація щодо наслідків атаки на склад Wildberries встановлюється. На місці станом на 05:00 годину продовжує вирувати вогонь, пишуть моніторингові канали.

Нагадаємо, 29 липня безпілотники атакували черговий склад Wildberries у російській Рязані. Моніторингові канали також повідомляли про влучання БпЛА по місцевому нафтопереробному заводу.

Також днями дрони уразили склад Wildberries у російському Єкатеринбурзі.