Дрони атакують російську Рязань: під ударом черговий склад Wildberries та НПЗ (відео)

Під ранок 29 липня у російській Рязані пролунала серія вибухів на тлі атаки безпілотників. Після ударів у місті фіксують займання на кількох об'єктах.

Ймовірно, дрони уразили черговий російський склад компанії Wildberries у Рязані. Про це повідомили OSINT-аналітики.

На об'єкті після "прильотів" фіксують займання та задимлення. Кадри атаки поширили у мережі.

Кадри атаки на російську Рязань 29 липня

Через деякий час моніторингові канали повідомили, що, окрім Wildberries, у Рязані також дрони могли уразити місцевий нафтопереробний завод. На підприємстві також фіксується займання та сильний дим після атаки.

Кадри атаки на НПЗ у Рязані

Варто зауважити, що Рязанський НПЗ — одне з найбільших нафтопереробних підприємств у Росії, що забезпечує близько 5% загальних обсягів переробки нафти у РФ. Річні потужності заводу становлять близько 17 мільйонів тонн нафти. Відомо також, що нафтопродукти саме з цього заводу забезпечують армію Кремля.

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Місцева влада атаку дронів на регіон підтвердила. Російські ЗМІ з посиланням на заяву губернатора області Павла Малкова пишуть, що у Рязані сталося займання на території "одного з підприємств" внаслідок атаки БпЛА. Також Малков повідомляв про те. що російська протиповітряна оборона намагається відбити масовану атаку дронів на Рязань. Інших подробиць наразі місцева влада не розкрила.

Нагадаємо, під час атаки на Wildberries у Коледіно в Московській області 28 липня РФ російська ППО підпалила сусідній склад.

Також 25 липня дрони атакували російський склад Wildberries у Єкатеринбурзі, що за 1700 кілометрів від кордону з Україною.