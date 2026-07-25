В Єкатеринбурзі дрони атакували ще один склад Wildberries: стовпи диму над фурами (відео)

У Єкатеринбурзі дрони атакували склад Wildberries, розташований за 1700 км від України, розповіли у мережі. На відео з місця подій — стовпи диму над точкою удару та росіяни, які мовчки спостерігають за наслідками атаки. Безпілотники під час атаки на рекордній відстані дещо промахнулись мимо споруд з тисячами одиниць товару.

Інформація про стовп диму над складом Wildberries у Єкатеринбурзі Свердловської області РФ з'явилась у мережі близько 9 год 25 липня, ідеться у серії повідомлень у Telegram-каналі Exilenova+. Спершу опублікували кадри з димом, пожежниками, які мчали на виклик, та з мовчазними росіянами-спостерігачами. Згодом інформацію уточнили: горів не склад, а автомобілі, які стояли поруч, написали у мережі.

На відео з місця подій біля складів Wildberries у Єкатеринбурзі зафіксували кілька десятків росіян, які мчали подалі від пожежі. Тим часом фури поспішали від'їхати як найдалі від місця пожежі. На одному з відео фігурував дрон літакового типу, який спокійно летів на відстані 1700 км від України, і при цьому не було чути роботи засобів ППО.

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"Невеликий недоліт. Думаємо, що його доля вже вирішена", — написали у мережі.

Тим часом OSINTери провело геолокацію точки влучання — координати 56.74380802734287, 60.568830714706856. На Googla maps бачимо, що це південна околиця Єкатеринбурга.

Удари по Wildberries — деталі

Губернатор Свердловської області поки не підтверджував атаку на Wildberries у Єкатеринбурзі 25 липня. Останній допис російського чиновника — попередження про дронову небезпеку, яке з'явилось у мережі о 6:41. Своєю чергою Міноборони РФ відзвітувала, що росіян атакували 328 українських БпЛА, які загрожували 21 регіону і ТОТ Криму. Під ударом, серед інших, опинився Башкортостан, Калмикія та Марій-Ел, але про Свердловську область не згадали.

Оновлення. Представники компанії Wildberries о 9.48 повідомили, що тимчасово закрили склад в Єкатеринбурзі. Також уточнили, що об'єкт не постраждав і незабаром відкриється. Зазначимо, що розподільно-логістичний центр в Єкатеринбурзі має площу 158 тис. кв. м та його відкрили у 2025 році: обслуговує Уральський регіон.

Удари по Wildberries — наслідки атаки у Єкатеринбурзі 25 липня Фото: Скриншот

Фокус писав про попередні удари по складах Wildberries у РФ. Попередня атака відбулась 24 липня. З'ясувалось, що ударні дрони долетіли до логістичних вузлів у Санкт-Петербурзі та Твері. На відео з точок влучань — хмари чорного диму, які здійнялись над палаючими товарами. Крім того, стались влучання по Wildberries у Сімферополі. Згодом у мережі опублікували супутникові фото, які показали, що булівлі вигоріли вщент.

Нагадуємо, 23 липня медіа розповіли про скарги росіян на замалі компенсації після ударів по Wildberries: власниця вигадала особливу схему виплат.