"Не можу стримати сльози": продавці Wildberries скаржаться на мізерні виплати після влучань ЗСУ

Продавці російського маркетплейса Wildberries почали отримали компенсації за майно, втрачене після влучання дронів у липні 2026 року, розповіли у мережі. З'ясувалось, що ідеться про мізерні кошти, які не покривають вартості товарів. Мережу заповнили відео зі скаргами росіян, і також дописи, в яких вони озвучують жалюгідні компенсації. Як у РФ вчинили з тисячами продавців, які підтримували функціонування російської економіки?

Власниця компанії Wildberries Тетяна Кім повідомила, що починає виплачувати кошти власникам бізнесів зі складів на Елекросталі, у яких згоріли товари, повідомило росЗМІ "Агентство. Новости". Росіяни справді почали отримувати гроші, але помітили, що це дуже незначні суми порівняно з втраченим майном. Тим часом маркетплейс вигадав особливу схему — працюватиме "симулятор продажів", який даватиме гроші у тому ж темпі, у якому працював знищений інтернет-магазин. При цьому такого типу виплати підуть дрібним продавцям (їх близько 88 тис.), у крупні — матимуть "кредитування на особливих умовах". До всього, навіть отримані кошти не можливо вивести до 10 серпня, розповіли селлери Wildberries, які заполонили закриті чати в Telegram скаргами та обуренням, ідеться у матеріалі росЗМІ. При цьому Тетяна Кім не уточнила, коли аналогічні схеми запрацюють для потерпілих з інших точок влучань.

Відео дня

На відео, яке опублікували у мережі після атаки на склад Wildberries у Краснодарі, чоловік витирає сльози й говорить про втрату всього товару. Аналогічні записи — від інших власників: дехто втратив майна на 9 млн грн, і тепер не знає, що далі робити. Заява про компенсацію пролунала вдень 22 липня, а вже увечері росЗМІ зібрало враження про виплати. Для цього журналісти проаналізували чати продавців: в одному було 70 тис. підписників, в іншому — 900. Відшукалось всього близько десятка осіб, які отримали гроші, при цьому ішлося про мізерні виплати. Наприклад, один власник бізнесу втратив товар на 25 тис. руб., а йому виплатили 1300 руб., другий мав товарів на 800 тис. руб., а отримав 2 тис. руб. Інші скаржники писали, що компенсація утричі чи у шість разів менша закупівельної ціни.

У матеріалі росЗМІ зауважувалось, що не ясно, по якій же формулі рахує "симулятор продажів", вигаданий Тетяною Кім. Крім того, не зрозумілі критерії, які продавці вважаються "дрібними" і можуть отримати компенсацію, а які "великими" і для них працюватиме інший механізм.

Медіа не дало посилань на чати продавців Wildberries, але навело серію скриншотів. Бачимо, що росіяни "жартують", що на компенсацію можуть купити "огірків з черешнею". Інші просили "не заздрити", бо вони отримали 6 тис. Крім того, хтось написав, що "шикує", оскільки отримав більше, ніж інші.

Удари по Wildberries — скарги про малі виплати, яких вистачить на фрукти Удари по Wildberries — скарги з проханням "не заздрити" Удари по Wildberries — скарги на "шик" та "подачки" Удари по Wildberries — скарги про виплати значно менші за собівартість

Удари по Wildberries — деталі

Тим часом росЗМІ "Коммерсантъ" повідомило, що внаслідок трьох повітряних атаки по складах Wildberries знищено 8% логістичних майданчиків. Орієнтовні втрати нерухомо мості — 60 млрд руб. При цьому зауважується, що склади компанії застраховані, але поліс не покриває ризики від ударів БпЛА. Власниця Wildberries Тетяна Кім оголосила, що виділить родинам загиблих і також пораненим по кілька мільйонів руб. та почне рахувати компенсацію продавцям.

Зазначимо, Фокус писав про липневі удари по Wildberries. Протягом тижні влучили по п'яти складах загальною площею близько 802 кв. м. Зокрема, ідеться про підпали логістичного комплексу в Котовську Тамбовської області (108 тис. кв. м), у Коледіно та Електросталі у Підмосков'ї (по 250 тис. кв. м), у Краснодарі (100 тис. кв. м) та у Невинномиську Ставропольського краю (94 тис. кв. м).

Нагадуємо, 23 липня стало відомо про атаку дронів на Воронеж та про пожежу на черговому логістичному хабі Wildberries.