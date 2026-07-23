Воронеж під масованою атакою дронів: під ударом міг опинитися черговий логістичний хаб Wildberries (відео)

У ніч на 23 липня російський Воронеж масовано атакували дрони. У мережі пишуть про численні вибухи у місті та ймовірні влучання.

Російські моніторингові канали повідомляють, що однією з ймовірних цілей атаки міг стати черговий логістичний хаб Wildberries. Про це пишуть OSINT-аналітики.

У мережі також поширили кадри атаки на Воронеж цієї ночі. На відео чутно вибухи та видно яскраві спалахи і заграву.

Кадри ймовірної атаки по логістичному хабу Wildberries у російському Воронежі

ЗМІ уточнили згодом, що під атакою дронів міг опинитися населений пункт Нова Усмань. У відкритих джерелах в інтернеті є інформація про те, що воронезький склад Wildberries розташований саме у цьому селі.

На кадрах, які поширюють у мережі, видно, як після атаки здійнявся сильний дим. Проте невідомо, чи удар прийшовся по об'єкту компанії.

Відео дня

У мережі пишуть про можливу атаку дронів на хаб Wildberries у Новій Усмані Воронезької області Фото: Ateo Breaking

Офіційних підтверджень атаки на логістичний хаб на момент публікації не надходило. Місцева влада обстрілу не коментувала. Російські ЗМІ пишуть, що у Воронезькій області та інших регіонах, зокрема Липецькій та Тульській, оголошували також повітряну тривогу через ракетну небезпеку.

Варто нагадати, що цілями атак дронів не перше стають логістичні центри компанії Wildberries. Так, уночі 22 липня БпЛА уразили один з найбільших російських центрів компанії у Краснодарі, після чого на місці здійнялася сильна пожежа.

Також у ніч на 22 липня дрони уразили ще один логістичний центр Wildberries у Невинномиську Ставропольського краю РФ.

Раніше дрони також вдарили по найбільшому хабу Wildberries у Подольську Московської області РФ.