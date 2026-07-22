Дрони уразили нафтобазу в російському Армавірі, у Краснодарі сильна пожежа у районі хабу Wildberries (відео)

У ніч на 22 липня дрони атакували Краснодарський край у Росії. У мережі пишуть про "прильоти" по нафтобазі в Армавірі та в районі логістичного центру компанії Wildberries у Краснодарі.

Місто Армавір дрони атакували близько 03:00 години: у мережі повідомили про серію вибухів та пожежу, що здійнялася після "прильотів". Про це пишуть OSINT-канали.

Через деякий час аналітики уточнили, що під прицілом дронів могла опинитися місцева нафтобаза. В районі цього об'єкта було зафіксовано займання та сильний дим. Кадри атаки на Армавір поширили у мережі.

Кадри ймовірного влучання дронів по нафтобазі в Армавірі Краснодарського краю РФ

Місцева влада наразі не коментувала атаки.

Через деякий час OSINT-канали також повідомили, що під атакою дронів цієї ночі опинився обласний центр Краснодарського краю РФ — місто Краснодар. Там після серії вибухів було зафіксовано кілька сильних пожеж.

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Кадри наслідків нічної атаки дронів на Краснодар

Аналітики згодом припустили, що під ударом БпЛА у Краснодарі опинився великий логістичний центр компанії Wildberries.

"За попередніми даними, атакований один з найбільших та найважливіших логістичних центрів Wildberries у Росії, розташований у Краснодарі. На кадрах, опублікованих місцевими жителями, видно велику пожежу", — зазначають оглядачі.

Кадри пожежі у районі логістичного центру Wildberries у Краснодарі

Тим часом російські ЗМІ інформували, що компанія Wildberries евакуювала логістичний комплекс відповідно до вимог безпеки. Глава міста Євгеній Наумов лише попереджав, що у Краснодарі оголошено повітряну тривогу через загрозу безпілотників, однак інформації щодо наслідків атаки не надавав.

Нагадаємо, також цієї ночі дрони атакували окупований Крим. OSINT-канали писали, що в Алушті та Ялті після ймовірних ударів по енергетичних об'єктах зникло світло.

Напередодні ракети вдарили по російських Бєлгороді та Липецьку: у мережі повідомляли про "прильоти" по енергетичній інфраструктурі.