Ракети атакували російські Бєлгород та Липецьк: під ударом енергетика (відео)

У ніч на 21 липня у низці російських регіонів оголосили повітряну тривогу через ракетну небезпеку. У Бєлгороді та Липецьку прогриміли потужні вибухи на тлі загрози, у мережі пишуть про влучання.

У Бєлгороді після серії вибухів частково зникла вода. Ракети могли уразити об'єкти енергетичної інфраструктури у місті, припускають OSINT-аналітики.

Російська влада атаку на Бєлгород підтвердила. В оперативному штабі регіону повідомили, що ракети атакували Бєлгород та область, постраждалих внаслідок обстрілу немає. Однак інформації щодо атакованих об'єктів поки що не розкривають.

"Оперативні та аварійні служби уточнюють інформацію про наслідки", — зазначили в оперативному штабі.

Кадри нічної ракетної атаки на Бєлгород

Також через деякий час OSINT-канали повідомили про атаку на російський Липецьк. У місті перед цим було оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку, після цього прогриміли сильні вибухи та здійнялася пожежа.

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Моніторингові канали зазначають, що під ударом у Липецьку також міг опинитися об'єкт енергетичної інфраструктури. Пожежу фіксують у районі місцевої теплової електростанції.

"У Липецьку після оголошення ракетної небезпеки спалахнула пожежа в районі ТЕЦ", — пишуть у мережі.

Кадри пожежі у Липецьку після ракетної атаки

Офіційно влада поки не коментувала ударів по Липецьку.

Тим часом OSINT-канали також повідомили про сирени повітряної тривоги у російських Волгограді та Казані. Очевидці стверджують, що у Волгограді після повідомлення про ракетну небезпеку також було чутно вибухи. У місцевому аеропорту влада запровадила план "Килим" на тлі загрози.

Сирени повітряної тривоги через ракетну небезпеку у Волгограді та Казані

Нагадаємо, у ніч на 21 липня дрони атакували окупований Крим: у мережі пишуть про ймовірне влучання по великому логістичному центру відомої компанії під Сімферополем.

Напередодні дрони атакували Московську область, уразивши найбільший склад Wildberries у Подольську.