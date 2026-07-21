Ракеты атаковали российские города Белгород и Липецк: под ударом оказалась энергетика (видео)

В ночь на 21 июля в ряде российских регионов объявили воздушную тревогу из-за ракетной угрозы. В Белгороде и Липецке прогремели мощные взрывы на фоне угрозы, в сети пишут о попаданиях.

В Белгороде после серии взрывов частично пропала вода. Ракеты могли поразить объекты энергетической инфраструктуры в городе, предполагают OSINT-аналитики.

Российские власти подтвердили нападение на Белгород. В оперативном штабе региона сообщили, что ракеты поразили Белгород и область, пострадавших в результате обстрела нет. Однако информацию о подвергшихся нападению объектах пока не раскрывают.

"Оперативные и аварийные службы уточняют информацию о последствиях", — отметили в оперативном штабе.

Кадры ночной ракетной атаки на Белгород

Кроме того, спустя некоторое время OSINT-каналы сообщили об атаке на российский Липецк. В городе перед этим была объявлена воздушная тревога из-за ракетной угрозы, после чего раздались сильные взрывы и вспыхнул пожар.

Відео дня

Мониторинговые каналы отмечают, что под ударом в Липецке также мог оказаться объект энергетической инфраструктуры. Пожар зафиксирован в районе местной тепловой электростанции.

"В Липецке после объявления ракетной тревоги вспыхнул пожар в районе ТЭЦ", — пишут в сети.

Кадры пожара в Липецке после ракетного удара

Официально власти пока не прокомментировали удары по Липецку.

Между тем OSINT-каналы также сообщили о сиренах воздушной тревоги в российских городах Волгограде и Казани. Очевидцы утверждают, что в Волгограде после сообщения о ракетной угрозе также были слышны взрывы. В местном аэропорту власти ввели план "Ковёр" в связи с угрозой.

Сирены воздушной тревоги из-за ракетной угрозы в Волгограде и Казани

Напомним, в ночь на 21 июля дроны атаковали оккупированный Крым: в сети пишут о возможном попадании по крупному логистическому центру известной компании под Симферополем.

Накануне дроны атаковали Московскую область, поразив крупнейший склад Wildberries в Подольске.