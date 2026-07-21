Дроны атаковали Крым: под Симферополем горит логистический центр известной компании, — соцсети (видео)

В ночь на 21 июля беспилотники в очередной раз атаковали временно оккупированный Крым. Серия взрывов прогремела, в частности, в Симферополе и Севастополе.

После атаки вблизи Симферополя разразился сильный пожар. OSINT-каналы со ссылкой на показания очевидцев предполагают, что дроны могли поразить логистический центр компании "ПУД".

Центр расположен в населенном пункте Чистенькое Симферопольского района. Сначала там были слышны пролеты дронов, затем — взрывы, после чего произошло возгорание.

"По сообщениям наших подписчиков, в селе Чистенькое Симферопольского района горит крупный оптово-распределительный центр сети "ПУД", — пишут аналитики Telegram-канала "Крымский ветер".

Эксперты отмечают, что "ПУД" ("Продукты у дома") — это крупная торговая сеть, которая работает в Крыму с 2015 года на базе захваченных Россией магазинов украинской сети "АТБ". Она специализируется на продаже продовольствия и не только, и насчитывает в общей сложности более 8 тысяч товарных позиций. Её юридический адрес — в российском Краснодаре, а физический — в оккупированном Симферополе.

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Следует отметить, что на момент публикации никаких официальных подтверждений о поражении этого объекта оккупантами не поступало. Спустя некоторое время аналитики уточнили, что "попадание" могло произойти по зданию, расположенному рядом с логистическим центром.

Кадры ночной атаки на Крым

Как сообщают аналитики, перед этим в Симферополе раздалась серия взрывов. На окраинах города было замечено яркое зарево.

Огонь в Симферополе после взрывов на фоне атаки дронов Фото: Крымский ветер

Кроме того, ночью в оккупированном Севастополе были слышны взрывы и активная деятельность российских мобильных огневых групп. Так называемый губернатор города Михаил Развожаев около 01:00 написал, что в Севастополе работает ПВО, пытаясь отразить атаку дронов. По его данным, в районе Северной стороны было сбито как минимум 2 БПЛА.

"Наши военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА с помощью различных средств поражения, в том числе стрелкового оружия", — отметил оккупационный губернатор.

Последствия ночной атаки на полуостров на момент публикации выясняются.

Напомним, 20 июля аналитики сообщили о пожаре на российском аэродроме в Ейске Краснодарского края.

Накануне командующий Силами беспилотных систем Роберт "Мадьяр" Бровди заявил, что дроны поразили 4 судна "теневого флота" РФ.