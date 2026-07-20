Взрывы и пожар: спутники зафиксировали возгорание на аэродроме в Ейске, — "Крымский ветер"

После ночных взрывов и сообщений об атаке дронов на военном аэродроме в Ейске Краснодарского края РФ возник пожар. По данным спутниковой съемки, очаг возгорания был зафиксирован в районе склада горюче-смазочных материалов.

Об этом сообщила мониторинговая группа "Крымский ветер".

По её информации, тепловые сигнатуры, свидетельствующие о пожаре, были обнаружены на территории военного аэродрома в районе склада ГСМ после ночных взрывов 20 июля.

Местоположение Эродного на карте Фото: Крымский ветер

В ту же ночь, по данным "Крымского ветра", пожар также был зафиксирован на электроподстанции ПС "Приветное" 110/10 кВ недалеко от оккупированной Алушты. Мониторинговая группа, ссылаясь на спутниковые снимки, сообщила, что эта подстанция является ключевым объектом энергетической инфраструктуры "Крымэнерго" и обеспечивает электроснабжение села Приветное, Канакской балки, а также прилегающих курортных и туристических районов Южного берега Крыма.

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Как сообщали местные Telegram-каналы, ночью жители Алушты услышали мощный взрыв, после чего примерно в 00:40 в городе почти полностью отключилось электроснабжение. Также сообщалось о пожаре в районе подстанции ПС 110/10 кВ "Алушта". На момент публикации официальных заявлений руководства города, оккупационной администрации Алушты или "Крымэнерго" о причинах инцидента, а также о характере повреждений не поступало.

Напомним, в ночь на 16 июля беспилотники совершили массированную атаку на город Энгельс в Саратовской области РФ. Тогда сообщалось о пожаре на территории стоянки самолетов на военном аэродроме.

Впоследствии президент Владимир Зеленский подтвердил нанесение удара по аэродрому, расположенному примерно в 800 километрах от украинской границы. По его словам, СБУ уничтожила стратегический бомбардировщик Ту-95, который Россия использовала для ракетных ударов по Украине.