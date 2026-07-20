Вибухи й пожежа: супутники зафіксували займання на аеродромі в Єйську, — "Кримський вітер"

Після нічних вибухів і повідомлень про атаку дронів на військовому аеродромі в Єйську Краснодарського краю РФ виникла пожежа. За даними супутникової зйомки, осередок займання зафіксували в районі складу паливно-мастильних матеріалів.

Про це повідомила моніторингова група "Кримський вітер".

За її інформацією, теплові сигнатури, що свідчать про пожежу, були виявлені на території військового аеродрому в районі складу ГСМ після нічних вибухів 20 липня.

Місце розташування еродному на карті Фото: Крымский ветер

Тієї ж ночі, за даними "Кримського вітру", пожежу також зафіксували на електропідстанції ПС "Привітне" 110/10 кВ під окупованою Алуштою. Моніторингова група, посилаючись на супутникову зйомку, повідомила, що ця підстанція є ключовим об'єктом енергетичної інфраструктури "Крименерго" та забезпечує електропостачання села Привітне, Канакської балки, а також прилеглих курортних і туристичних районів Південного берега Криму.

Відео дня

Як повідомляли місцеві Telegram-канали, вночі жителі Алушти чули потужний вибух, після чого приблизно о 00:40 у місті майже повністю зникло електропостачання. Також повідомлялося про пожежу в районі підстанції ПС 110/10 кВ "Алушта". Станом на момент публікації офіційних заяв керівництва міста, окупаційної адміністрації Алушти або "Крименерго" щодо причин інциденту, а також характеру пошкоджень не надходило.

Нагадаємо, у ніч на 16 липня безпілотники здійснили масовану атаку на Енгельс у Саратовській області РФ. Тоді повідомлялося про пожежу на території стоянки літаків на військовому аеродромі.

Згодом президент Володимир Зеленський підтвердив удар по аеродрому, розташованому приблизно за 800 кілометрів від українського кордону. За його словами, СБУ знищила стратегічний бомбардувальник Ту-95, який Росія використовувала для ракетних ударів по Україні.