Дрони атакували військовий аеродром росіян в Енгельсі: на місці пожежа (відео)

У ніч на 16 липня безпілотники масовано атакували Енгельс у Саратовській області Росії. У мережі пишуть про можливе ураження військового аеродрому "Енгельс-2".

На території аеродрому після серії вибухів почалася пожежа. Про це під ранок повідомили OSINT-аналітики.

"Енгельс, Саратовська область, РФ. Попередньо, атаковано авіабаза "Енгельс", — пишуть моніторингові канали.

За даними аналітиків, пожежа могла здійнятися на території стоянки літаків. Проте жодних підтверджень цієї інформації поки що немає. Тим часом у мережі показали кадри атаки на Енгельс цієї ночі.

Кадри атаки дронів на Енгельс цієї ночі

Варто зауважити, що "Енгельс" (офіційна назва "Енгельс-2") — це авіабаза Повітряно-космічних сил Росії. Там, як свідчать дані з відкритих джерел, дислокуються 121-й гвардійський Севастопольський та 184-й важкі бомбардувальні авіаційні полки, які мають на озброєнні стратегічні бомбардувальники Ту-160 та Ту-95МС. Авіабаза активно застосується для здійснення російських ударів по території України від початку повномасштабного вторгнення РФ.

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Аналітики пишуть про удар дронів по авіабазі в Енгельсі Фото: Exilenova+

Окрім авіабази, цієї ночі дрони в Енгельсі також атакували підстанцію. Після серії ударів місцеві повідомили про перебої з електропостачанням у місті.

Кадри атаки на підстанцію в Енгельсі та роботу ППО по житлових будинках

Також російська протиповітряна оборона збивала дрони прямо над будинками місцевих мешканців. Через це, як пишуть аналітики, здійнялася пожежа у районі житлових будинків.

Аналітики пишуть про пожежу в районі житлових будинків в Енгельсі Фото: Exilenova+

Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін поки не коментував атаку на регіон. Чиновник лише попереджав близько 02:00 години про загрозу БпЛА в області.

Нагадаємо, цієї ночі дрони також атакували окупований Крим: вибухи лунали в Керчі, Сімферополі, Бахчисараї та Феодосії, окупанти перекривали Кримський міст через обстріл.

Раніше також дрони атакували Республіку Башкортостан: під ударом опинився великий нафтопереробний завод "Газпрому".