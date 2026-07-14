Дрони атакували російський Башкортостан: під ударом великий нафтопереробний завод "Газпрому" (відео)

У ніч на 14 липня безпілотники атакували Республіку Башкортостан, уразивши великий нафтопереробний завод росіян. Він розташований за понад 1400 кілометрів від кордону з Україною.

Попередньо, безпілотники могли уразити нафтопереробний завод "Газпром Нафтохім — Салават". Про це під ранок повідомили OSINT-канали.

У мережі пишуть, що спершу у районі об'єкта було чутно серію сильних вибухів. Після цього на місці помітили пожежу та дим, що здійнялися внаслідок ударів БпЛА. Кадри атаки показали у мережі.

Кадри атаки на НПЗ "Газпром Нафтохім — Салават"

Офіційних підтверджень ударів по НПЗ на момент публікації поки не було. Російська влада не коментувала наслідків атаки на регіон.

Чим особливий НПЗ "Газпром Нафтохім — Салават"

Завод "Газпром Нафтохім — Салават" вважається одним із найбільших у Росії нафтопереробних і нафтохімічних заводів. Підприємство загалом виготовляє близько 150 найменувань продукції: автомобільний бензин, дизельне паливо, мазут, бітум, поліетилени тощо.

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За даними з відкритих джерел, обсяги переробки нафти на заводі станом на 2022 рік складали щонайменше 6,8 мільйона тонн нафти на рік. Раніше цей НПЗ вже атакували дрони, зокрема попередні удари по підприємству сталися у вересні 2025 року.

Нагадаємо, 12 липня безпілотники уразили російський НПЗ у Самарській області. Аналітики писали, що внаслідок ударів була пошкоджена установка ЕЛОУ-АВТ-5, яка забезпечує до 30% первиної переробки заводу.

Також дрони на днях уразили Ільський НПЗ у Краснодарському краю РФ, внаслідок чого на об'єкті спалахнула пожежа.