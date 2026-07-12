Глибоко в тилу РФ: українські дрони атакували НПЗ в Самарській області
У Самарській області Росії був атакований Сизранський нафтопереробний завод. Відстань від українського кордону до цілі становить понад 800 км.
У неділю вранці, 12 липня, безпілотники FP-1 уразили Сизранський НПЗ. Про це повідомляє OSINT-аналітик з ніком Гарбуз (Dnipro OSINT).
За його даними, ймовірно, внаслідок удару була пошкоджена установка ЕЛОУ-АВТ-5, яка забезпечує до 30% первиної переробки заводу.
Координати цілі 53.085486° 48.397188°.
Аналітики російського телеграм-каналу Astra також встановили, що пожежа виникла на території Сизранського НПЗ, який входить до структури ПАТ "Роснефть".
АТ "Сизранський нафтопереробний завод" випускає бензин, дизельне та авіаційне паливо, мазут, бітум, зріджені вуглеводневі гази тощо. За рік Сизранський НПЗ переробляє від 7 до 8,5 млн. тонн нафти.
Губернатор області В'ячеслав Федорищев підтвердив атаку на регіон, повідомивши про пошкодження на "одному з промислових об'єктів". Також він розповів, що деякі приватні та багатоквартирні будинки отримали ушкодження.
У мережі тим часом з'явилися кадри роботи російської протиповітряної оборони.
Нагадаємо, Фокус писав, що атака була здійснена на завод, який забезпечує паливом Самарську, Саратовську та Пензенську області, а також частково центральні регіони Росії.
У ніч на 10 липня українські безпілотники атакували Краснодарський край, де під ударом опинився ключовий нафтопереробний завод у південній частині Росії.