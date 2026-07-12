Глибоко в тилу РФ: українські дрони атакували НПЗ в Самарській області

У Самарській області Росії був атакований Сизранський нафтопереробний завод. Відстань від українського кордону до цілі становить понад 800 км.

У неділю вранці, 12 липня, безпілотники FP-1 уразили Сизранський НПЗ. Про це повідомляє OSINT-аналітик з ніком Гарбуз (Dnipro OSINT).

За його даними, ймовірно, внаслідок удару була пошкоджена установка ЕЛОУ-АВТ-5, яка забезпечує до 30% первиної переробки заводу.

Осінтери встановили, що дрони пошкодили установку ЕЛОУ-АВТ-5 Фото: з відкритих джерел

Координати цілі 53.085486° 48.397188°.

Аналітики російського телеграм-каналу Astra також встановили, що пожежа виникла на території Сизранського НПЗ, який входить до структури ПАТ "Роснефть".

Сизранський НПЗ став ціллю українських дронів Фото: з відкритих джерел

АТ "Сизранський нафтопереробний завод" випускає бензин, дизельне та авіаційне паливо, мазут, бітум, зріджені вуглеводневі гази тощо. За рік Сизранський НПЗ переробляє від 7 до 8,5 млн. тонн нафти.

Відео дня

Українській дрон у російському небі

Губернатор області В'ячеслав Федорищев підтвердив атаку на регіон, повідомивши про пошкодження на "одному з промислових об'єктів". Також він розповів, що деякі приватні та багатоквартирні будинки отримали ушкодження.

Чорний дим над Сизранью Фото: з відкритих джерел

У мережі тим часом з'явилися кадри роботи російської протиповітряної оборони.

Робота ППО Фото: з відкритих джерел

Нагадаємо, Фокус писав, що атака була здійснена на завод, який забезпечує паливом Самарську, Саратовську та Пензенську області, а також частково центральні регіони Росії.

У ніч на 10 липня українські безпілотники атакували Краснодарський край, де під ударом опинився ключовий нафтопереробний завод у південній частині Росії.