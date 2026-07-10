Дрони атакували Краснодарський край РФ: після ударів палає Ільський НПЗ (відео)

У ніч на 10 липня безпілотники атакували Краснодарський край, де під ударом опинився ключовий нафтопереробний завод у південній частині Росії.

У мережі повідомляють, що дрони, попередньо, атакували Ільський НПЗ, розташований у селищі міського типу Ільський за 50 кілометрів від Краснодара. Про це пишуть OSINT-канали.

"Ільський, місцеві повідомляють, що був атакований НПЗ", — йдеться у повідомленні аналітиків.

Судячи з відеороликів, які поширюють у мережі, після ударів по підприємству на території спалахнула пожежа. Проте офіційних підтверджень з боку російської влади чи українських військових на момент публікації не було.

Кадри атаки на Ільський НПЗ цієї ночі

Чим особливий Ільський НПЗ

Ільський нафтопереробний завод вважається одним з провідних підприємств нафтопереробки у Південному федеральному окрузі Росії. Загальна проєктна потужність первинних технологічних установок підприємства становить близько 6,6 мільйона тонн нафти на рік.

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Завод займається прийманням, зберіганням та переробкою вуглеводневої сировини. Також підприємство відвантажує готову продукцію автомобільним та залізничним транспортом. Ільський НПЗ випускає легку та важку нафтову фракцію, газойль, керосин, мазут, бітум тощо.

Нагадаємо, також цієї ночі безпілотники атакували окупований Крим: у мережі повідомили про влучання по енергетичному об'єкту та відключення світла.

Напередодні дрони атакували одразу дві нафтобази у Росії: після ударів горіли об'єкти у Твері та Ставропольському краю.