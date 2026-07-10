Дроны атаковали Краснодарский край РФ: после ударов горит Ильский НПЗ (видео)

В ночь на 10 июля беспилотники нанесли удар по Краснодарскому краю, где под обстрел попал ключевой нефтеперерабатывающий завод в южной части России.

В сети сообщают, что, по предварительным данным, дроны атаковали Ильский НПЗ, расположенный в поселке городского типа Ильский в 50 километрах от Краснодара. Об этом пишут OSINT-каналы.

"В Ильске, по сообщениям местных жителей, был атакован НПЗ", — говорится в сообщении аналитиков.

Судя по видеороликам, которые распространяются в сети, после ударов по предприятию на его территории вспыхнул пожар. Однако на момент публикации официальных подтверждений со стороны российских властей или украинских военных не поступало.

Кадры атаки на Ильский НПЗ этой ночью

Чем примечателен Ильский НПЗ

Ильский нефтеперерабатывающий завод считается одним из ведущих предприятий нефтепереработки в Южном федеральном округе России. Общая проектная мощность первичных технологических установок предприятия составляет около 6,6 миллиона тонн нефти в год.

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Завод занимается приемом, хранением и переработкой углеводородного сырья. Также предприятие отгружает готовую продукцию автомобильным и железнодорожным транспортом. Ильский НПЗ выпускает лёгкую и тяжёлую нефтяную фракцию, газойл, керосин, мазут, битум и т. д.

Напомним, что также этой ночью беспилотники атаковали оккупированный Крым: в сети сообщили о попадании в энергетический объект и отключении света.

Накануне дроны атаковали сразу две нефтебазы в России: после ударов горели объекты в Твери и Ставропольском крае.