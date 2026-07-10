Крым атакуют дроны: в Керчи слышны выстрелы и взрывы, возникли перебои с электричеством, — соцсети (видео)

В ночь на 10 июля жители разных уголков оккупированного Крыма слышали взрывы и стрельбу. Полуостров подвергся атаке беспилотников, в сети пишут о попадании в важный энергетический объект оккупантов.

Атака на Крым началась около 02:00: в Керчи, где начинается Крымский мост, раздались взрывы. Об этом сообщил мониторинговый канал "Крымский ветер".

После 02:00 в окрестностях Евпатории слышался пролет беспилотников в небе, а также работа мобильных огневых групп оккупантов, которые пытались сбить дроны. После этого раздался взрыв, и отключилось электричество.

Через некоторое время свет также пропал в Саках, сообщил "Крымский ветер". Позже, ближе к 03:00, в Керчи снова были слышны звуки работы противовоздушной обороны, которая пыталась сбить беспилотники над городом. В местных Telegram-каналах предупреждали о работе ПВО в Керчи. Кадры атаки попали на видео, которое распространили в сети.

Відео дня

Кадры стрельбы по дронам в оккупированной Керчи этой ночью

Позже OSINT-аналитики сообщили, что в Евпатории отключилось электричество из-за возможного удара по электроподстанции "Мойнаки".

"ПС 110/10 кВ "Мойнаки" — важный энергетический узел, понижательная подстанция", — отметили аналитики.

Этой ночью дроны могли нанести удар по важному энергетическому объекту в Евпатории Фото: Крымский ветер

На момент публикации оккупационные власти не прокомментировали атаку на полуостров. Украинские военные пока не подтвердили поражение подстанции оккупантов.

Напомним, 9 июля Мадьяр продемонстрировал удары по 14 российским танкерам и подвел итоги операции в Азовском море.

Кроме того, 9 июля беспилотники атаковали сразу две российские нефтебазы: пожары вспыхнули на объектах в Твери и Ставропольском крае РФ.