160 тысяч тонн бензина: Мадяр показал удары по 14 танкерам РФ и подвел итоги операции в Азове (видео)

Командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди рассказал о серии атак дронов на российские корабли в Азовском море, которые были нанесены с 6 по 9 июля. Выяснилось, что за 96 часов удалось поразить 35 судов. Чем примечательна статистика ударов по теневому флоту РФ, до которого дотянулись в нескольких километрах от Крымского моста?

"Теневой флот" РФ "худеет", — написал Бровди на своей странице в Facebook днём 9 июля. В опубликованном трёхминутном видео — подборка из 35 попаданий с 1 по 9 июля. Видно, что дронами управляли операторы 413-го полка "Рейд" СБС. В кадр раз за разом попадали российские корабли, свободно перемещавшиеся по Азовскому морю. При этом беспилотникам не противодействовали никакие средства ПВО: не видно нарушений связи, следов трассирующих пулеметных очередей, следов полёта зенитных ракет и т. п. После нескольких секунд полёта каждый БПЛА попадал в выбранный корабль РФ, а другой дрон тем временем фиксировал результат поражения. По отметкам на видео видно, что удары наносились дронами FP-1/FP-2.

Відео дня

Показатели ударов СБС по танкерам РФ:

6 июля — два танкера ("Капитан Бармин", "Санар-3");

— ("Капитан Бармин", "Санар-3"); 7 июля — 10 судов , из них танкеры — "Венера-3", "Санар-1", "Санар-17", "Климена", "Тети", "Алексей Саврасов", "Пенелопа", "Иван Черемисинов", а также сухогруз, паром SKS One, следовавший в Керчь;

— , из них танкеры — "Венера-3", "Санар-1", "Санар-17", "Климена", "Тети", "Алексей Саврасов", "Пенелопа", "Иван Черемисинов", а также сухогруз, паром SKS One, следовавший в Керчь; 8 июля — девять кораблей. В списке пять танкеров — это "Эфросинья В", "Мария", "Санар-17" (повторное поражение), "Санар-4", "Климена" (повторное), а также четыре сухогруза — "Донстар", "Владимир Ярыгин", "Феофан Шохирев", "Евгения З";

— кораблей. В списке пять танкеров — это "Эфросинья В", "Мария", "Санар-17" (повторное поражение), "Санар-4", "Климена" (повторное), а также четыре сухогруза — "Донстар", "Владимир Ярыгин", "Феофан Шохирев", "Евгения З"; 9 июля — 14 судов. В списке семь танкеров — это "Челси-6", "Аура", "Сонар-1", "Илья Репин", "Венера-3", "Пенелопа", "Галиаскар Камал", буксир "Альфео" с баржей "Афродита", судно "Меркурий" (тип уточняется), и ещё пять судов, тип и названия которых пока неизвестны.

Данные командующего СБС показали "Фокусу", что за четыре суток интенсивность ударов была увеличена с двух судов до 14 — то есть в семь раз. Кроме того, заметный скачок 6 и 7 июля: еще накануне сообщали о "скромных" двух кораблях с бензином, которые направлялись в Крым из Таганрога, а уже через сутки — рост в пять раз (до 10). Также привлекает внимание то, что интенсивность ударов растет, но в течение 96 часов россияне не смогли перебросить в регион Азовского моря средства ПВО, которые могли бы как-то остановить уничтожение бензовозов.

Общее количество танкеров — около 22 (поскольку данные ещё уточняются). На профильных порталах VesselFinder и MarineTraffic можно найти информацию о грузоподъёмности этих танкеров по их названиям. Ориентировочно, каждый из них мог перевозить от 5500 до 7500 тонн бензина: то есть РФ везла в Крым от 120 тыс. тонн до 165 тыс. тонн топлива, и этот процесс остановили операторы дронов полка "Рейд" СБС.

Удар по танкерам РФ — подробности

Отметим, что Фокус публиковал информацию Роберта Бровди об ударах по танкерам РФ. После попадания по двум бензовозам появилось сообщение об ударе по 10 кораблям, которые через Азовское море направлялись в сторону Керчи и Крымского моста. Аналитики портала Defense Express рассказали, чем особенны удары по кораблям РФ, а также показали еще две зоны вблизи Кубани, в которых были зафиксированы российские суда.

Напоминаем, что в начале июня операторы СБС ударили по сторожевому кораблю "Светляк" в Азовском море: СМИ рассказали, были ли на этом корабле средства ПВО для защиты от дронов.