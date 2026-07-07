СБС поразили 10 кораблей РФ, которые везли топливо в изолированный Крым, — Мадяр (видео)

Дроны Сил беспилотных систем атаковали и поразили по десять кораблей российского флота, как показало табло подразделения с оперативными данными за 7 июля. Командующий СБС Роберт Бровди впоследствии рассказал о поражении — были атакованы танкеры с топливом. Между тем Министерство обороны России сообщило об атаке в акватории Азовского моря.

Обновления от 7 июля показали 10 новых ударов по флоту РФ, как указано на информационном табло СБС. Данные за предыдущие сутки, 6 июля, зафиксировали поражение двух кораблей, а текущие итоги первых семи дней июля — 12. Фокус собрал данные о возможных новых воздушных атаках Сил обороны на российские корабли.

Утром 7 июля в Telegram-канале СБС появилось сообщение об итогах ударов по военным целям РФ за прошедшие сутки. Обновлений за новый день нет. Впрочем, данные табло показывают 10 попаданий, которые сначала не были описаны в канале подразделения Сил обороны. Видно, что эти корабли получили повреждения, но не уничтожены.

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Удары по флоту РФ — сводка СБС о 10 кораблях 7 июля Фото: Скриншот

Удары по флоту РФ — подробности

В посте Роберта Бровди от 7 июля приводятся итоги прошедших суток, а также представлены кадры самого зрелищного попадания по солдату ВС РФ. В 11:27 командующий анонсировал лучший удар месяца, но подробностей пока не опубликовал. В комментариях к посту — вопросы о 10 кораблях, которые появились на табло СБС.

Удары по флоту РФ — Мадяр об атаках СБС 7 июля Фото: Скриншот

Через несколько минут Мадяр опубликовал информацию о поражении десяти кораблей ВС РФ за одну ночь: среди них — восемь танкеров с топливом, один сухогруз и один паром. Инцидент произошел в Азовском море, написал командующий.

Названия пострадавших танкеров:

"Венера-3"; "Санар-1"; "Санар-17"; "Климена"; "Тети"; "Алексей Саврасов"; "Пенелопа; неизвестно, но выясняется.

Командующий уточнил, что танкеры перевозили топливо, были построены в 2006–2012 годах, их вместимость составляет по 7 тыс. тонн, а длина — по 140 м. Часть ударов нанесли операторы 9 батальона "Кайрос" 414 ОБр "Птицы Мадяра". Запись зафиксировала, что некоторым танкерам досталось дважды. Панорамная съемка показала, что кораблей в Азовском море было больше 10.

Отметим, что накануне, 2 июля, СБС сообщало об ударах по двум танкерам РФ в Азовском море, которые везли топливо в оккупированный Крым. При этом Минобороны РФ признало атаку над Азовским морем, но скрыло попадания по судам, которые везли бензин в блокированный Крым.

4 июня произошла еще одна атака на российский корабль. Дроны СБС нанесли удар по сторожевому кораблю "Светляк", который россияне использовали в логистических целях. На видео с кадрами удара — спуск беспилотника с правого борта, мгновенная атака, при этом не видно, чтобы работали корабельные установки ПВО.

Напоминаем, что 17 мая стало известно о попадании в корабль ФСБ РФ в оккупированном Бердянске.