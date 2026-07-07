СБС уразили 10 кораблів РФ, які везли пальне в ізольований Крим, — Мадяр (відео)

Дрони Сил безпілотних систем атакували та влучили по десяти кораблях російського флоту, показало табло підрозділу з поточними даними за 7 липня. Командувач СБС Роберт Бровді згодом розповів про ураження — атакували танкери з пальним. Тим часом Міністерство оборони Росії доповіло про атаку у акваторії Азовського моря.

Оновлення 7 липня показали 10 нових ударів по флоту РФ, вказано на інформаційному табло СБС. Дані попередньої доби, за 6 липня, зафіксували ураження двох кораблів, а поточні підсумки перших семи днів липня — 12. Фокус зібрав дані про можливі нові повітряні атаки Сил оборони на російські кораблі.

Зранку 7 липня у Telegram-каналі СБС з'явилось повідомлення про підсумки ударів по військових цілях РФ за минулу добу. Оновлень за новий день немає. Втім, дані табло показують 10 влучань, які спершу не були описані у каналі підрозділу Сил оборони. Бачимо, що ці кораблі отримали пошкодження, але не знищені.

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Удари по флоту РФ — табло СБС про 10 кораблів 7 липня Фото: Скриншот

Удари по флоту РФ — деталі

Допис Роберта Бровді за 7 липня дублюють інформацію про підсумки минулої доби, також є кадри найвидовищнішого влучання по солдату ЗС РФ. Об 11:27 командувач анонсував найкращий удар місяця, але деталей поки не публікував. У коментарях до допису — питання про 10 кораблів, уі з'явились на табло СБС.

Удари по флоту РФ — Мадяр про атаки СБС 7 липня Фото: Скриншот

За кілька хвилин Мадяр опублікував інформацію про ураження десяти кораблів ЗС РФ протягом однієї ночі: з них — вісім танкерів з пальним, один суховантаж та один пором. Подія відбулась в Азовському морі, написав командувач.

Назви уражених танкерів:

"Венера-3"; "Санар-1"; "Санар-17"; "Климена"; "Теті"; "Алексей Саврасов"; "Пенелопа"; невідомий, але зʼясовується.

Командувач уточнив, що танкери везли пальне, були збудовані у 2006-2012 роках, мають місткість по 7 тис. тонн, довжина — по 140 м. Частину ударів завдали оператори 9 батальйону "Кайрос" 414 ОБр "Птахи Мадяра". Запис зафіксував, що деяким танкерам дісталось двічі. Панорамна зйомка показала, що кораблів у Азовському морі було більше, ніж 10.

Зазначимо, напередодні, 2 липня, СБС писали про удари по двох танкерах РФ у Азовському морі, які везли пальне на окупований Крим. При цьому Міноборони РФ визнало атаку над Азовським морем, але приховало влучання по суднах, які везли бензин на заблокований Крим.

4 червня сталась інша атака на російський корабель. Дрони СБС вдарили по сторожовому кораблю "Світляк", який росіяни використовували для логістичних цілей. На відео з кадрами удару — підліт безпілотника з правого борту, миттєва атака, і при цьому не помітно, що працювали корабельні установки ППО.

Нагадуємо, 17 травня стало відомо про влучання по кораблю ФСБ РФ в окупованому Бердянську.