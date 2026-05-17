Майже тисяча кілометрів від фронту: українські дрони уразили корабель ФСБ РФ (відео)

Протягом ночей 16 та 17 травня Сили безпілотних систем завдали 186 вогневих уражень 46 військовим цілям. Зокрема українські дрони долетіли до РФ та тимчасово окупованих територій України.

Військові 1-ого окремого центру безпілотних систем "Птахи" уразили прикордонний сторожовий корабель проєкту 10410 у населеному пункту Каспійськ у Дагестані. Про це повідомив командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді.

Він оприлюднив відео бойової роботи підрозділу по російському кораблю, який знаходився за 986 кілометрів від лінії бойового зіткнення.

Сторожовий корабль проєкту проєкту 10410 "Світляк"

Сторожовий корабль ФСБ РФ Фото: фото з відкритих джерел

Кораблі проєкту "Світляк", які розробила фірма "Алмаз" у Санкт-Петербурзі, використовує прикордонна служба ФСБ Росії для боротьби з диверсійними групами, захисту портової інфраструктури та реагування на загрози в прибережних водах. Для цього їх оснастили 76-міліметровою корабельною гарматою, 30-міліметровими автоматичними гарматами, зенітними ракетами ближньої дії, кулеметами, гранатометами та засобами для боротьби з підводними цілями.

Відео дня

Корабель має водотоннажність у 400 тонн, довжину близько 49 метрів і швидкість до 30 вузлів, тобто 55,5 км/год, має автономність до 10 діб та екіпаж у 28 осіб.

Нагадаємо, що вночі в неділю, 17 травня, дрони атакували Московську область і саму Москву.

Напередодні безпілотники долетали до Ставропольського краю і Татарстана, уразивши хімічний комбінат "Азот" у Невинномиську та "Предприятие электрических сетей" у Набережних Челнах.