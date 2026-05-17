У Москві масово затримували авіарейси: в аеропорту Шереметьєво впав БПЛА (фото, відео)

Вночі в неділю, 17 травня, дрони атакували Московську область РФ. Вибухи пролунали в Клині, Зеленограді, Східні, Хімках, Дєдовську, Дурикіно.

Рано вранці на території Шереметьєво було зафіксовано падіння уламків БПЛА. Про це повідомили у пресслужбі аеропорту.

Зазначалося, що уламки перебувають на безпечній відстані від зон обслуговування пасажирів і повітряних суден.

БПЛА в районі аеропорту Шереметьєво Фото: Соцсети

При цьому, як повідомлялося, постраждалих і руйнувань у районі аеропорту не зафіксовано.

Повітряна тривога в аеропорту Фото: з відкритих джерел

Через атаку аеропорти столичного регіону РФ були тимчасово закриті на виліт і приліт повітряних суден. Понад 200 авіарейсів затримано і скасовано в Шереметьєво, понад 75 — у Внуково. Також обмеження діяли в Домодєдово та Жуковському. Загалом операція "Килим" тривала близько 4 годин.

За даними російських каналів, під удар дронів потрапили Московський НПЗ, нафтоналивна станція "Солнєчногорська" в селі Дурикіно, підприємство "Транснафти" і технопарк "Елма", який виробляє електроніку для військових потреб у Зеленограді, машино-конструкторське бюро "Райдуга" в Дубні та ін.

Міноборони РФ заявило, що всього за ніч було знищено 556 дронів.

Фокус писав, що по Москві масовано вдарили дронами. За словами мера Москви Сергія Собяніна, протягом ночі російська ППО нібито збила в регіоні понад 120 БПЛА.

Також нагадаємо, що Україна запропонувала Росії так зване "аеропортове перемир'я" — взаємну відмову від ударів по авіаційній інфраструктурі.