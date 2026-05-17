В Москве массово задерживали авиарейсы: в аэропорту Шереметьево упал БПЛА (фото, видео)

Ночью в воскресенье, 17 мая, дроны атаковали Московскую область РФ. Взрывы прозвучали в Клине, Зеленограде, Сходне, Химках, Дедовске, Дурыкино.

Рано утром на территории Шереметьево было зафиксировано падение обломков БПЛА. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

Отмечалось, что обломки находятся на безопасном расстоянии от зон обслуживания пассажиров и воздушных судов.

БПЛА в районе аэропорта Шереметьево Фото: Соцсети

При этом. как сообщалось, пострадавших и разрушений в районе аэропорта не зафиксировано.

Воздушная тревога в аэропорту Фото: из открытых источников

Из-за атаки аэропорты столичного региона РФ были временно закрыты на вылет и прилет воздушных судов. Более 200 авиарейсов задержано и отменено в Шереметьево, свыше 75 — во Внуково. Также ограничения действовали в Домодедово и Жуковском. Всего операция "Ковер" длилась около 4 часов.

По данным российских каналов, под удар дронов попали Московский НПЗ, нефтеналивная станция "Солнечногорская" в деревне Дурыкино, предприятие "Транснефти" и технопарк "Элма", производящий электронику для военных нужд в Зеленограде, машино-конструкторское бюро "Радуга" в Дубне и др.

Минобороны РФ заявило, что всего за ночь было уничтожено 556 дронов.

Фокус писал, что по Москве массированно ударили дронами. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в течение ночи российская ПВО якобы сбила в регионе более 120 БПЛА.

Также напомним, что Украина предложила России так называемое "аэропортовое перемирие" — взаимный отказ от ударов по авиационной инфраструктуре.