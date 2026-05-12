Небо по договоренности: реально ли Украине и РФ прекратить удары по аэропортам

Украина предложила России так называемое "аэропортовое перемирие" — взаимный отказ от ударов по авиационной инфраструктуре. Фокус выяснил, кто на самом деле может больше выиграть от такой договоренности, почему даже в случае соглашения риск ударов по самолетам и аэропортам никуда не исчезает и реально ли открыть украинское небо во время полномасштабной войны.

Украина предложила Европейскому Союзу присоединиться к новому формату переговоров с Россией по частичному прекращению огня. Речь идет о так называемом "аэропортовом перемирии" — взаимном отказе сторон от ударов по гражданским аэропортам и авиационной инфраструктуре. Об этом сообщает Politico со ссылкой на министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу.

По словам главы МИД, Европа могла бы получить более активную роль в мирном процессе именно через участие в таких точечных договоренностях. Идея появилась на фоне того, что переговоры между Киевом и Москвой при посредничестве США фактически зашли в тупик, а Кремль не демонстрирует готовности к более широкому прекращению войны.

"Возможно, Европе нужна новая роль в наших мирных усилиях. Возможно, мы попробуем урегулировать или добиться так называемого прекращения огня в аэропортах", — заявил Сибига во время встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе.

Как отмечает Politico, Киев рассчитывает, что Москва может согласиться на такой формат из-за уязвимости собственной транспортной инфраструктуры. В последние месяцы украинские дальнобойные беспилотники все чаще атакуют российские логистические узлы, в частности вблизи Москвы и Санкт-Петербурга. Под потенциальной угрозой оказались аэропорты "Шереметьево" и "Пулково".

В то же время речь не идет о полном прекращении боевых действий. Инициатива рассматривается как попытка создать хотя бы ограниченный механизм доверия между сторонами и проверить готовность Кремля к любым компромиссам.

В ЕС пока официально не комментировали перспективы такого формата. Однако само появление идеи свидетельствует, что Украина и ее партнеры ищут новые дипломатические сценарии на фоне затяжной войны и отсутствия прогресса в больших мирных переговорах.

Россия теряет миллиарды: почему Кремлю выгодно "аэропортовое перемирие"

По словам военно-политического эксперта Дмитрия Снегирева, именно Россия сегодня значительно больше заинтересована в возможном "аэропортовом перемирии", поскольку регулярные атаки украинских дронов по территории РФ уже создают серьезные экономические и логистические проблемы для страны-оккупанта.

Как объясняет эксперт, после каждой атаки по российским регионам Москва вынуждена вводить так называемый план "Ковер" — закрывать воздушное пространство и фактически парализовывать работу гражданской авиации. Больше всего это бьет по московским аэропортам — "Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково", которые являются ключевыми транспортными узлами России.

"Независимо от того, попали ли дроны в цель, Россия вынуждена закрывать воздушное пространство. А это огромные убытки как для гражданской, так и транспортной авиации. Фактически речь идет о блокировании экономической деятельности", — говорит Фокусу Снегирев.

По его словам, совокупные потери России от введения плана "Ковер" уже превысили 5 миллиардов долларов. Особенно болезненными для Кремля стали последние удары по Уралу и Ростовской области, после которых в ряде регионов возникли серьезные проблемы с авиасообщением. Отдельно эксперт обращает внимание на удары по авиадиспетчерским пунктам, которые фактически парализовали работу части российских аэропортов.

По мнению Снегирева, именно это и стало основой для появления украинской дипломатической инициативы по взаимному отказу от ударов по аэропортовой и транспортной инфраструктуре. При этом, по его словам, выгоду от такого формата может получить и сама Украина.

Эксперт объясняет, что для Киева потенциальное открытие воздушного пространства означало бы восстановление части логистики, оживление экономической деятельности и возможность активизировать грузовые и коммерческие авиаперевозки. Особенно это актуально на фоне постоянных ударов РФ по портовой инфраструктуре Украины и проблем с работой морских маршрутов.

"Портовая инфраструктура Украины очень серьезно пострадала. Поэтому Киев вынужден искать альтернативу. Железная дорога менее мобильна, чем авиационный транспорт. А восстановление работы аэропортов — это не только вопрос гражданских перевозок, но и дополнительный стимул для украинской экономики", — объясняет эксперт.

Снегирев также считает, что последние удары по российской авиационной инфраструктуре были не случайными и фактически стали демонстрацией возможностей Украины перед выдвижением новой дипломатической инициативы. По его словам, Киев целенаправленно создавал для Кремля ситуацию постоянного давления — прежде всего через атаки по Москве и Московской области.

"Украинская сторона прекрасно понимает, что Москва прикрыта несколькими эшелонами ПВО, и достичь масштабного физического поражения целей там сложно. Но главный эффект этих атак — экономический и психологический. Россия вынуждена либо тратить дорогие ракеты ПВО на дешевые дроны, либо полностью останавливать авиасообщение", — отмечает он.

Отдельно эксперт отмечает, что Украина снова пытается перехватить дипломатическую инициативу у России, демонстрируя готовность к частичным компромиссам без отказа от собственных позиций. По его мнению, "аэропортовое перемирие" может стать своеобразным тестом для более широких договоренностей о прекращении огня.

"Если механизм взаимного отказа от ударов по аэропортам действительно заработает, тогда можно будет говорить и о более широком формате прекращения огня. То есть сейчас фактически тестируется сама возможность работающего режима перемирия", — считает Снегирев.

"Безопасность гарантировать невозможно": почему идея открытия аэропортов во время войны вызывает сомнения

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко считает, что тема возможного "аэропортового перемирия" действительно активно обсуждается как в Украине, так и в России. Однако, по его мнению, в условиях полномасштабной войны обеспечить безопасность гражданской авиации практически невозможно.

Как и Снегирев, Коваленко обращает внимание на то, что российская авиационная отрасль уже несет серьезные потери из-за регулярных атак дронов и временного закрытия аэропортов во время режима "Ковер". По его словам, постоянные ограничения создают все большее экономическое давление на российских авиаперевозчиков и саму отрасль в целом.

Также эксперт подтверждает, что идею открытия аэропортов в Украине лоббируют уже давно, в частности мэр Львова. В то же время он отмечает: главная проблема заключается не в политике или экономике, а именно в безопасности пассажиров.

По мнению Коваленко, в условиях ежедневных ракетных и дроновых атак невозможно гарантировать, что гражданский самолет или аэропорт не окажутся под угрозой удара. Особенно опасным он считает сценарий массированных воздушных атак, когда в небе одновременно будут находиться гражданские борта и будут работать системы противовоздушной обороны.

"Как регулировать ситуацию, когда по Украине идет массированный налет, а при этом работают аэропорты и летают гражданские самолеты? Или если самолет из-за технической проблемы будет ошибочно воспринят ПВО как вражеская цель? В нынешних условиях обеспечить безопасность на необходимом уровне просто невозможно", — отмечает Фокусу эксперт.

Коваленко также скептически оценивает перспективы любых долгосрочных договоренностей с Россией. По его словам, пока единственным направлением, где стороны еще могут договариваться, остаются обмены пленными — и даже они происходят при посредничестве третьих стран.

"Я не вижу сегодня перспектив долгосрочного перемирия или мира. Вопрос аэропортов может быть лишь поводом для дипломатической встречи, во время которой стороны будут обсуждать и другие темы. Но доверять России в этом вопросе не стоит", — отмечает эксперт.

Отдельно Коваленко обращает внимание на еще одну проблему: рядом с большинством аэропортов традиционно размещаются системы ПВО. По его словам, Россия может использовать это как формальный повод для новых ударов, заявив, что атакует не гражданский объект, а военную цель.

"В районе украинских аэропортов расположены системы ПВО — это нормальная практика для любой страны. Но Россия вполне может заявить, что именно из-за этого аэропорт является законной целью для удара", — резюмирует он.

