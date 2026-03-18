Небо откроют, но самолеты не полетят: что не так с авиаперевозками Украины

Украинское небо остается закрытым уже более четырех лет, однако дискуссия о его открытии снова набирает обороты. Одни отмечают экономическую целесообразность и необходимость восстановления авиасообщения, другие же предостерегают: ключевым фактором остается безопасность. Реально ли запустить полеты во время войны и почему даже после ее завершения самолеты не поднимутся сразу, разбирался Фокус.

В Украине снова заговорили о возможности частичного открытия воздушного пространства даже во время войны. Идея, которая еще недавно казалась нереалистичной, постепенно переходит в плоскость практических дискуссий.

Экономист, директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин убежден: страна может и должна искать модели восстановления авиасообщения уже сейчас.

Открыть небо Украины: почему это важно

Одним из ключевых аргументов он называет международный опыт. В частности Израиль, который живет под постоянной угрозой ракетных обстрелов, но не останавливает работу гражданской авиации. Даже во время обострений полеты могут временно приостанавливаться, однако после стабилизации ситуации быстро восстанавливаются.

На этом фоне украинская ситуация выглядит иначе: уже несколько лет граждане вынуждены добираться до международных рейсов через другие страны. Поездки автобусами в Польшу занимают от 10 до 18 часов, сопровождаются очередями на границе и дополнительными расходами. В итоге миллионы украинцев фактически "выносят" часть экономической активности за пределы страны.

Амелин предлагает рассматривать конкретные сценарии запуска полетов. В частности, как пилотный вариант — использование западных аэропортов, прежде всего Львова. Его близость к границе с Польшей, по этой логике, позволяет быстро вывести самолеты в зону, где действует система противовоздушной обороны стран НАТО.

Кроме того, эксперт обращает внимание на готовность рынка: ряд международных авиакомпаний заявлял, что может вернуться к полетам в Украину в короткие сроки после принятия соответствующего решения.

В более широком смысле, открытие неба рассматривается не только как вопрос логистики. Речь идет о мобильности населения, восстановлении деловой активности и сигнал для инвесторов, что Украина способна функционировать даже в условиях войны.

Открыть небо под обстрелами: аргументы и риски

Авиационный эксперт Кирилл Новиков считает, что вопрос открытия авиасообщения для Украины является важным, однако напрямую зависит от ситуации с безопасностью.

"Открывать авиасообщение важно и необходимо. Это одновременно мобильность населения, экономический рост и инвестиционная привлекательность Украины.

Однако важно помнить, что враг постоянно меняет подход к ведению боевых действий и методы воздействия. В разрушении гражданской инфраструктуры враг использует не только прямые удары ракетами и беспилотниками, но и терроризм: мы видим постоянную угрозу с минированием (не раз эвакуировали целые вокзалы). А это всегда — срыв графика отправлений, что для авиации крайне критично", — говорит Фокусу Новиков.

Эксперт отмечает, что сравнивать Украину и Израиль стоит только в сопоставимых условиях.

"Тысячи дронов и десятки высокоточных ракет еженедельно — не уверен, что израильские системы ПВО отобьют такие массированные атаки. А мы научились отражать, да еще и экспортируем такие знания", — продолжает Новиков.

Он не считает, что стоит сегодня говорить об открытии одного из аэропортов для полетов гражданской авиации. Однако если уж кто-то всерьез за это думает (и найдет действенные механизмы прикрытия неба на маршруте и в районе аэропорта, а еще покроет риски), то лучше начать с грузов.

По данным Центра транспортных стратегий (ЦТС) мировой спрос на грузовые авиаперевозки в 2025 году оказался на 4,3% выше предыдущего года, а предложение увеличилось на 4,5%.

"Последний раз рекордные объемы перевозок наблюдались в разгар пандемии: в 2021 году грузооборот составил около 24,5 млрд тонно-километров. Аналитики называли этот период золотым для грузовой авиации: на фоне беспрецедентных запретов на пассажирские перевозки на рынке возник резкий дефицит провозных мощностей, которым воспользовались грузовые авиаперевозчики. Воздушный транспорт стал самым быстрым и надежным способом доставки грузов через границу, а авиакомпании активно задействовали не только грузовые самолеты, но и временно переоборудованные пассажирские лайнеры", — отмечают в ЦТС.

"Несмотря на все возможные сценарии возобновления полетов в Украине, последнее слово за нашими Вооруженными силами. Если безопасность не будет гарантироваться на 100%, то не помогут ни финансовые инструменты лизинга, ни льготное страхование, ни государственные гарантии. Поэтому автобус в Краков, Жешув или Варшаву еще долгое время будет оставаться единственным путем посетить другие страны", — говорит Новиков.

Небо откроют, но самолеты не полетят?

В то же время даже в случае политического решения об открытии неба авиация не заработает мгновенно. Как объяснял Фокусу Кирилл Новиков, ключевым барьером остается не только безопасность, но и страхование: пока существует угроза ракетных ударов, международные страховые компании не будут покрывать полеты над Украиной.

Отдельный вызов — состояние инфраструктуры. Часть аэропортов подверглась значительным разрушениям и требует не ремонта, а фактически полной реконструкции. Другие — вынуждены работать в режиме минимальной готовности, поддерживая персонал и базовые процессы, но без каких-либо доходов из-за отсутствия рейсов.

По оценкам экспертов, на восстановление аэропортовой сети понадобятся миллиарды долларов. И даже после завершения боевых действий отрасль не сможет быстро вернуться к довоенному уровню: запуск полетов потребует не только восстановления, но и четких протоколов безопасности, контроля воздушного пространства и диалога с международными перевозчиками

В итоге Украина может столкнуться с парадоксальной ситуацией: формально небо будет открытым, но полноценное восстановление авиации растянется на годы.

Напомним, министерство развития общин и территорий Украины сформировало специальную рабочую группу, которая будет заниматься подготовкой к восстановлению работы украинских аэропортов. В ее состав вошли представители правительства, силовых структур, авиационной отрасли и руководители ключевых аэропортов страны.

Також Фокус писав, що після завершення війни українська цивільна авіація може зіткнутися з дефіцитом пілотів. Значна частина авіаспеціалістів за час повномасштабної війни перейшла працювати в іноземні авіакомпанії або змінила професію. Це може ускладнити швидке відновлення повноцінних польотів.