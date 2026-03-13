Восстановление Украины после войны

Время открывать небо: как можно восстановить авиационное сообщение в Украине

Кому-то это может показаться странным, но экономист Анатолий Амелин именно сейчас считает важным восстановление авиационного сообщения в Украине. В конце концов, Израиль постоянно живет под угрозой обстрелов, но гражданские самолеты там летают. Амелин предлагает рассмотреть вполне реальные, по его мнению, механизмы реанимации авиаперевозок.

Анатолий Амелин
Экономист, директор экономических программ Украинского института будущего
Львовский аэропорт — потенциальные ворота в мир для воюющей Украины | Фото: Из открытых источников

Скажите, пожалуйста, вот почему в Израиле и ОАЭ самолеты, несмотря на дроны, баллистику, крылатые ракеты, летают, а у нас нет?)

Ну вот серьезно. Мы видим интенсивность и дальность обстрелов, видим прилеты по территориям аэропортов. Обстрел закончился, самолеты улетели. Пока Израиль получает ракеты из Ирана, Йемена и Газы — "Бен-Гурион" работает. Авиакомпании El Al, Arkia, Israir летают.

Да, часть иностранных перевозчиков останавливается при эскалации — но только при прямых ударах по аэропорту. Как только угроза отступает — рейсы возобновляются за несколько дней.

А Украина уже 4 года ездит за границу на перекладных.

Из Киева в Жешув — 14–18 часов на автобусе. До Кракова — 10–12. В Варшаву — от 14 до 17. Ночь в пути, очередь на границе в 3 часа ночи, прибытие под утро — и только тогда регистрация на рейс. Миллионы людей. Каждый день.

Как в 1990-х, только уже с мобильными телефонами.

А в чем принципиальная разница между Израилем и нами?

Израиль всю свою историю воюет с ХАМАС, "Хезболла", хуситами. Понимаю, что там нет стратегической авиации и массированных крылатых ракет. Их ракеты — баллистические, относительно простые. Iron Dome перехватывает до 90% в своем радиусе.

Но Украина имеет оперативную глубину, а Израиль нет. И Львов был бы очень хорошим плацдармом для восстановления авиасообщения

До польской границы — 70 км. Как только борт набирает 150 метров высоты — он в воздушном пространстве, где работает польская ПВО НАТО.

Регион подвергается обстрелам, но несравнимо меньше центра и востока страны.

И спрос есть. Перевозчики ждут. Wizz Air, Air Baltic, Turkish Airlines, SkyUp, Austrian Airlines, Lufthansa, LOT — семь авиакомпаний готовы вернуться во Львов в течение 3–4 дней после решения. Вот уже год, как готовы.

Но, так понимаю, вопрос не в перевозчиках, а в государственной политике.

Основных причин вижу три. Ни одна из них не является неразрешимой.

  1. Первая — ПВО. Без Patriot непосредственно возле аэропорта открывать его будет неверно. Но, понимая это и важность авиасообщения для поддержания экономики, мне кажется, такое решение может быть принято.
  2. Вторая — страхование. Ни один перевозчик не поставит борт стоимостью $90–200 млн без страховки. Но Marsh McLennan уже разрабатывает страховой фонд для авиации Украины — по той же модели, что уже работает для судов в Черном море.
  3. Третья — регуляторы. EASA и ICAO до сих пор не дали разрешение на полеты. Но это не проблема — Израиль годами проводил Бен-Гурион через кризисы именно потому, что El Al брала операционный риск на себя как национальный перевозчик (!). Эта модель существует. Вопрос в том, кто у нас сыграет эту роль.

Что мы можем сделать, если захотим

  1. Договориться с партнерами о конкретной сделке: один дополнительный Patriot под Львов (например, из Польши) в обмен на открытие аэропорта. Польша, Нидерланды, Германия должны были бы это понять — открытый Львов для них не менее символичен, чем для нас.
  2. Кабмин выступает гарантом первого уровня по страхованию. Государство берет часть риска — страховщики заходят на остальное. Зерновой коридор работает именно так.
  3. Начинать с пилота: не "открыть аэропорт для всех", а запустить 2–3 рейса в день от украинского перевозчика, так обходим регуляторную ловушку — потому что перевозчик добровольно берет риск на себя. МАУ, правда, уже мертва) Но есть SkyUp. Компания сейчас оперирует из Кишинева, запустила регулярные рейсы по Европе, к концу 2025-го будет иметь флот более 15 самолетов. В 2024 году перевезла 2,5 млн пассажиров — почти довоенный уровень. Живая, операционная, с мальтийской лицензией. При государственных гарантиях и льготных условиях во Львове — SkyUp может стать де-факто тем, что когда-то называли национальным перевозчиком.

Что нам (Украине) дает открытие

Ежедневно тысячи украинцев тратят 14–18 часов и $40–60 на автобус в Польшу — чтобы там сесть в самолет. Все это время и деньги оседают в польской экономике. Открытый Львов возвращает минимум mr3 млн пассажиров в год в Украину.

Дальше — восстановление и привлечение инвестиций. Каждые переговоры с иностранным партнером проходят иначе, когда он летит прямым рейсом Франкфурт — Львов за 2 часа, а не добирается поездом через Варшаву целые сутки. Кто бывал и там, и там — понимает разницу в качестве разговора.

Ryanair объявил готовность поставить 30 самолетов в три украинских аэропорта — Киев, Львов, Одесса — и открыть 75 маршрутов в течение 8 недель после открытия неба. 5 млн пассажиров за первый год. Деньги стоят и ждут.

И еще важно врага поставить в "стойло". Мы уже показали ответ на энергетическую агрессию. Несколько регионов РФ в блэкауте, 30% нефтепереработки разрушено.

Каждый удар России по гражданскому аэропорту Украины должен иметь прямой ответ. За каждый удар по украинскому аэропорту Украина отвечает дронами и "Фламинго" минимум по трем аэропортам России.

Важно сейчас показать, что Украина не только воюет, обороняется, а еще и начинает восстанавливаться, и авиасообщение — очень важный к этому шаг.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

