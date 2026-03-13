Время открывать небо: как можно восстановить авиационное сообщение в Украине

Скажите, пожалуйста, вот почему в Израиле и ОАЭ самолеты, несмотря на дроны, баллистику, крылатые ракеты, летают, а у нас нет?)

Ну вот серьезно. Мы видим интенсивность и дальность обстрелов, видим прилеты по территориям аэропортов. Обстрел закончился, самолеты улетели. Пока Израиль получает ракеты из Ирана, Йемена и Газы — "Бен-Гурион" работает. Авиакомпании El Al, Arkia, Israir летают.

Да, часть иностранных перевозчиков останавливается при эскалации — но только при прямых ударах по аэропорту. Как только угроза отступает — рейсы возобновляются за несколько дней.

А Украина уже 4 года ездит за границу на перекладных.

Из Киева в Жешув — 14–18 часов на автобусе. До Кракова — 10–12. В Варшаву — от 14 до 17. Ночь в пути, очередь на границе в 3 часа ночи, прибытие под утро — и только тогда регистрация на рейс. Миллионы людей. Каждый день.

Как в 1990-х, только уже с мобильными телефонами.

А в чем принципиальная разница между Израилем и нами?

Израиль всю свою историю воюет с ХАМАС, "Хезболла", хуситами. Понимаю, что там нет стратегической авиации и массированных крылатых ракет. Их ракеты — баллистические, относительно простые. Iron Dome перехватывает до 90% в своем радиусе.

Но Украина имеет оперативную глубину, а Израиль нет. И Львов был бы очень хорошим плацдармом для восстановления авиасообщения

До польской границы — 70 км. Как только борт набирает 150 метров высоты — он в воздушном пространстве, где работает польская ПВО НАТО.

Регион подвергается обстрелам, но несравнимо меньше центра и востока страны.

И спрос есть. Перевозчики ждут. Wizz Air, Air Baltic, Turkish Airlines, SkyUp, Austrian Airlines, Lufthansa, LOT — семь авиакомпаний готовы вернуться во Львов в течение 3–4 дней после решения. Вот уже год, как готовы.

Но, так понимаю, вопрос не в перевозчиках, а в государственной политике.

Основных причин вижу три. Ни одна из них не является неразрешимой.

Первая — ПВО. Без Patriot непосредственно возле аэропорта открывать его будет неверно. Но, понимая это и важность авиасообщения для поддержания экономики, мне кажется, такое решение может быть принято. Вторая — страхование. Ни один перевозчик не поставит борт стоимостью $90–200 млн без страховки. Но Marsh McLennan уже разрабатывает страховой фонд для авиации Украины — по той же модели, что уже работает для судов в Черном море. Третья — регуляторы. EASA и ICAO до сих пор не дали разрешение на полеты. Но это не проблема — Израиль годами проводил Бен-Гурион через кризисы именно потому, что El Al брала операционный риск на себя как национальный перевозчик (!). Эта модель существует. Вопрос в том, кто у нас сыграет эту роль.

Что мы можем сделать, если захотим

Договориться с партнерами о конкретной сделке: один дополнительный Patriot под Львов (например, из Польши) в обмен на открытие аэропорта. Польша, Нидерланды, Германия должны были бы это понять — открытый Львов для них не менее символичен, чем для нас. Кабмин выступает гарантом первого уровня по страхованию. Государство берет часть риска — страховщики заходят на остальное. Зерновой коридор работает именно так. Начинать с пилота: не "открыть аэропорт для всех", а запустить 2–3 рейса в день от украинского перевозчика, так обходим регуляторную ловушку — потому что перевозчик добровольно берет риск на себя. МАУ, правда, уже мертва) Но есть SkyUp. Компания сейчас оперирует из Кишинева, запустила регулярные рейсы по Европе, к концу 2025-го будет иметь флот более 15 самолетов. В 2024 году перевезла 2,5 млн пассажиров — почти довоенный уровень. Живая, операционная, с мальтийской лицензией. При государственных гарантиях и льготных условиях во Львове — SkyUp может стать де-факто тем, что когда-то называли национальным перевозчиком.

Что нам (Украине) дает открытие

Ежедневно тысячи украинцев тратят 14–18 часов и $40–60 на автобус в Польшу — чтобы там сесть в самолет. Все это время и деньги оседают в польской экономике. Открытый Львов возвращает минимум mr3 млн пассажиров в год в Украину.

Дальше — восстановление и привлечение инвестиций. Каждые переговоры с иностранным партнером проходят иначе, когда он летит прямым рейсом Франкфурт — Львов за 2 часа, а не добирается поездом через Варшаву целые сутки. Кто бывал и там, и там — понимает разницу в качестве разговора.

Ryanair объявил готовность поставить 30 самолетов в три украинских аэропорта — Киев, Львов, Одесса — и открыть 75 маршрутов в течение 8 недель после открытия неба. 5 млн пассажиров за первый год. Деньги стоят и ждут.

И еще важно врага поставить в "стойло". Мы уже показали ответ на энергетическую агрессию. Несколько регионов РФ в блэкауте, 30% нефтепереработки разрушено.

Каждый удар России по гражданскому аэропорту Украины должен иметь прямой ответ. За каждый удар по украинскому аэропорту Украина отвечает дронами и "Фламинго" минимум по трем аэропортам России.

Важно сейчас показать, что Украина не только воюет, обороняется, а еще и начинает восстанавливаться, и авиасообщение — очень важный к этому шаг.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

