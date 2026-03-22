Идеальный шторм: 10 признаков нарастания мирового кризиса небывалой силы
"Идеальный шторм" — это совпадение нескольких катастрофических факторов одновременно, каждый из которых в отдельности является управляемым, но вместе они создают неконтролируемый хаос. Именно такую ситуацию в мире сейчас наблюдает аналитик Анатолий Амелин, описывая 10 факторов, каждый из которых по-своему способствует возникновению кризиса невиданной силы.
Сегодня говорили с коллегами об украинской и мировой экономике — и вдруг сложилась картинка. Не отдельные факты, а уже нечто целостное. То, что на английском называют "perfect storm" — Идеальный_шторм — совпадение нескольких катастрофических факторов одновременно, каждый из которых в отдельности является управляемым, но вместе они создают неконтролируемый хаос.
Ниже маленькая подборка актуальных процессов.
1. Война в Персидском заливе и блокада Ормуза
28 февраля США и Израиль ударили по Ирану. Иран после этого закрыл Ормузский пролив. 20% мировой нефти, 20% мирового LNG — из-за этого 34-километрового коридора. Brent пробил $100 и достигал $126. ИРГК предупредил открытым текстом: "Ни одного литра — ждите $200".
Нефть — это лишь первый удар.
Через Ормуз идет треть мировой торговли удобрениями — цена на мочевину взлетела с $475 до $680 за тонну прямо перед посевным сезоном. Алюминий, пластик, гелий для чипов, фармацевтика — все это стоит в очереди за нефтью.
Goldman Sachs поднял прогноз рецессии в США до 25% при нефти выше $110 два месяца подряд. Oxford Economics назвал $140/баррель "точкой паралича" для еврозоны и Японии. МЭА выпустило 400 млн баррелей из резервов — это 4 дня мирового потребления.
2. США не могут воевать на два фронта
Иранская кампания показала то, о чем в американских аналитических кругах не говорят громко: запасы ракет и средств ПВО не безграничны. США физически истощают ресурсы.
Китай это видит. На этой неделе — очередные учения вокруг Тайваня. Если Пекин решится на операцию сейчас, пока Вашингтон связан на Ближнем Востоке — полноценно ответить не получится. А Тайвань — это 90%+ самых передовых чипов в мире. Остановка этого производства не восстанавливается за годы. Это не просто военный конфликт — он приведет к перезагрузке всей глобальной финансовой архитектуры вместе с долларом.
3. Золото достигло $5000 за унцию
Это признак желания инвесторов спрятаться перед штормом в надежный актив. Золото в 2025-м выросло на 64% — больше всего с 1979 года, и достигало $5595. J.P. Morgan прогнозирует $5000 к концу года, Société Générale — $6000.
Что еще важно: впервые с 1996 года центральные банки мира держат больше золота, чем американских трежерис. Центробанкиры — это не спекулянты. Они ставят государственные деньги против действующей системы. Это и есть яркий признак настроений.Важно
4. Дедоларизация
Доля доллара в мировых резервах: 73% в 2001-м, менее 58% сегодня. Доллар потерял более 11% к евро за 2025 год. Объем трежерис в ФРБ Нью-Йорка от имени иностранных центробанков — минимум за десятилетие.
Китай, Индия, Бразилия, страны Залива рассчитываются в национальных валютах все чаще. BRICS Pay — это попытка альтернативной платежной инфраструктуры вне SWIFT.
Но резервные валюты не движутся линейно — они держатся, держатся, а потом перестают держаться.
5. Долг
США: 100% ВВП, обслуживание долга перевалит за $1 трлн в год.
Япония: 237% ВВП. Греция — 151%. Италия — 135%. Среди G20 — Канада, Китай, Франция, Япония, Великобритания — все движутся к или уже пересекли 100%.
Украина также в тренде (более 100% ВВП).
МВФ: 55 стран в зоне "высокого или кризисного" фискального риска.
Это означает одно: в следующем кризисе у правительств не будет — ни фискального пространства, ни доверия рынков, чтобы потратить еще $5–10 трлн, как в 2008 или 2020.
6. Китай: недвижимость, дефляция и японский сценарий
С 2021-го цены на недвижимость в Китае падают. Номинальный ВВП опустился ниже реального — первый признак дефляционной ловушки. Dallas Fed установил: около 40% банковских кредитов в недвижимости выданы компаниям, чья прибыль не покрывает процентные выплаты. Местные бюджеты, которые жили с продажи земельных прав, задыхаются.
Япония 1990-х? Похоже. Но китайские домохозяйства с 2008 по 2023 год утроили долговую нагрузку — с 20% до 60%+ ВВП. Но эффект от падения цен на недвижимость в таких условиях — это не японская стагнация. Все будет гораздо хуже.
7. Китай и критические материалы
70% мировой добычи редкоземельных элементов — Китай. 90%+ перерабатывающих мощностей — Китай.
Монополист на диспрозий и тербий — те самые элементы, без которых не существуют двигатели электромобилей, ветряки, авионика F-35, системы наведения ракет.
К 2035-му — более 60% рафинированного лития и кобальта, 80% графита батарейного качества — Китай.
В апреле 2025-го Пекин уже применил это оружие — ограничил экспорт семи элементов в ответ на тарифы Трампа. Ни одна альтернатива за разумные сроки не найдена. Вопрос не в том, будет ли Китай использовать этот рычаг. А в том, когда и насколько жестко.Важно
8. Тарифные войны Трампа: хаос, который дороже самих тарифов
Наибольшее повышение налоговой нагрузки в США с 1993 года. $1500 на домохозяйство в 2026-м. Эффективная ставка тарифов с 2,3% в конце 2024-го до 13,7% в феврале 2026-го.
В феврале Верховный суд США отменил часть тарифов — Трамп сразу ввел новые.
ОЭСР: рост США в 2026-м — 1,5%, вдвое меньше 2024-го.
Но самым дорогим является не сам тариф — самой дорогой является непредсказуемость. Бизнес не инвестирует в условиях правил, которые меняются каждый месяц. TIME написал точно: тарифы Трампа действуют, как термиты — незаметно, но разрушают несущие конструкции.
9. ИИ и рынок труда: удар по потреблению, которого еще не поняли
Люди уже ожидают массовых увольнений из-за ИИ. Пока их нет в статистике. Но происходит что-то другое.
Компании просто перестали нанимать. Безработица среди 20–30-летних в ИИ-экспонированных профессиях выросла почти на 3% с начала 2025-го. Не уволили — просто закрыли вакансии в аналитике, дизайне, customer service, младшем программировании. Есть работа для опытных — ИИ их усиливает. Нет работы для начинающих — ИИ их заменяет.
Что это означает для экономики?
Молодежь 20–35 — это основные потребители, заемщики, арендаторы. Если эта когорта не может стабильно зарабатывать — она покупает меньше, берет меньше кредитов, откладывает крупные покупки. J.P. Morgan прямо предупреждает: в следующей рецессии ИИ может превратить обычное циклическое восстановление рынка труда в "безработное восстановление" — когда экономика растет, а рабочие места не возвращаются.
Goldman Sachs базовый сценарий: 6–7% рабочих мест вытеснит ИИ за 10 лет. Если быстрее — эффект "гораздо больший".
10. ИИ-пузырь: $33 трлн под вопросом
Индекс Баффета — 221%. Коэффициент Шиллера превысил 40 — впервые с эпохи "дот-кому".
Пять компаний держат 30% S&P 500. При этом MIT Media Lab: 95% организаций получают нулевую отдачу от GenAI.
OpenAI: $1 трлн обещанных расходов при $13 млрд выручки. Долг покрывается долгом.
Oliver Wyman подсчитал: коррекция масштаба "дот-кому" — это $33 трлн уничтоженной стоимости. Больше ВВП США за год. И это еще без учета $3 трлн частного кредита, финансирующего дата-центры.
Конечно, не каждый из этих факторов выстрелит. Но система, в которой одновременно: заблокировано 20% мировой нефти, доллар теряет резервный статус, долги G7 не обслуживаются без новых долгов, Китай держит монополию на критические материалы, ИИ выталкивает молодое поколение с рынка труда, а тарифная непредсказуемость замораживает инвестиции — эта система не имеет привычных буферов.
Когда такое совпадает — не нужен один большой кризис. Достаточно, чтобы несколько меньших кризисов запустили цепную реакцию друг друга.
Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.Важно