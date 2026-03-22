Идеальный шторм: 10 признаков нарастания мирового кризиса небывалой силы

У вас нет ощущения, что приближается глобальный п...дец?)

Сегодня говорили с коллегами об украинской и мировой экономике — и вдруг сложилась картинка. Не отдельные факты, а уже нечто целостное. То, что на английском называют "perfect storm" — Идеальный_шторм — совпадение нескольких катастрофических факторов одновременно, каждый из которых в отдельности является управляемым, но вместе они создают неконтролируемый хаос.

Ниже маленькая подборка актуальных процессов.

1. Война в Персидском заливе и блокада Ормуза

28 февраля США и Израиль ударили по Ирану. Иран после этого закрыл Ормузский пролив. 20% мировой нефти, 20% мирового LNG — из-за этого 34-километрового коридора. Brent пробил $100 и достигал $126. ИРГК предупредил открытым текстом: "Ни одного литра — ждите $200".

Відео дня

Нефть — это лишь первый удар.

Через Ормуз идет треть мировой торговли удобрениями — цена на мочевину взлетела с $475 до $680 за тонну прямо перед посевным сезоном. Алюминий, пластик, гелий для чипов, фармацевтика — все это стоит в очереди за нефтью.

Goldman Sachs поднял прогноз рецессии в США до 25% при нефти выше $110 два месяца подряд. Oxford Economics назвал $140/баррель "точкой паралича" для еврозоны и Японии. МЭА выпустило 400 млн баррелей из резервов — это 4 дня мирового потребления.

2. США не могут воевать на два фронта

Иранская кампания показала то, о чем в американских аналитических кругах не говорят громко: запасы ракет и средств ПВО не безграничны. США физически истощают ресурсы.

Китай это видит. На этой неделе — очередные учения вокруг Тайваня. Если Пекин решится на операцию сейчас, пока Вашингтон связан на Ближнем Востоке — полноценно ответить не получится. А Тайвань — это 90%+ самых передовых чипов в мире. Остановка этого производства не восстанавливается за годы. Это не просто военный конфликт — он приведет к перезагрузке всей глобальной финансовой архитектуры вместе с долларом.

3. Золото достигло $5000 за унцию

Это признак желания инвесторов спрятаться перед штормом в надежный актив. Золото в 2025-м выросло на 64% — больше всего с 1979 года, и достигало $5595. J.P. Morgan прогнозирует $5000 к концу года, Société Générale — $6000.

Что еще важно: впервые с 1996 года центральные банки мира держат больше золота, чем американских трежерис. Центробанкиры — это не спекулянты. Они ставят государственные деньги против действующей системы. Это и есть яркий признак настроений.

Важно

Алюминий может стать более ценным, чем золото: что создали ученые

4. Дедоларизация

Доля доллара в мировых резервах: 73% в 2001-м, менее 58% сегодня. Доллар потерял более 11% к евро за 2025 год. Объем трежерис в ФРБ Нью-Йорка от имени иностранных центробанков — минимум за десятилетие.

Китай, Индия, Бразилия, страны Залива рассчитываются в национальных валютах все чаще. BRICS Pay — это попытка альтернативной платежной инфраструктуры вне SWIFT.

Но резервные валюты не движутся линейно — они держатся, держатся, а потом перестают держаться.

5. Долг

США: 100% ВВП, обслуживание долга перевалит за $1 трлн в год.

Япония: 237% ВВП. Греция — 151%. Италия — 135%. Среди G20 — Канада, Китай, Франция, Япония, Великобритания — все движутся к или уже пересекли 100%.

Украина также в тренде (более 100% ВВП).

МВФ: 55 стран в зоне "высокого или кризисного" фискального риска.

Это означает одно: в следующем кризисе у правительств не будет — ни фискального пространства, ни доверия рынков, чтобы потратить еще $5–10 трлн, как в 2008 или 2020.

6. Китай: недвижимость, дефляция и японский сценарий

С 2021-го цены на недвижимость в Китае падают. Номинальный ВВП опустился ниже реального — первый признак дефляционной ловушки. Dallas Fed установил: около 40% банковских кредитов в недвижимости выданы компаниям, чья прибыль не покрывает процентные выплаты. Местные бюджеты, которые жили с продажи земельных прав, задыхаются.

Япония 1990-х? Похоже. Но китайские домохозяйства с 2008 по 2023 год утроили долговую нагрузку — с 20% до 60%+ ВВП. Но эффект от падения цен на недвижимость в таких условиях — это не японская стагнация. Все будет гораздо хуже.

7. Китай и критические материалы

70% мировой добычи редкоземельных элементов — Китай. 90%+ перерабатывающих мощностей — Китай.

Монополист на диспрозий и тербий — те самые элементы, без которых не существуют двигатели электромобилей, ветряки, авионика F-35, системы наведения ракет.

К 2035-му — более 60% рафинированного лития и кобальта, 80% графита батарейного качества — Китай.

В апреле 2025-го Пекин уже применил это оружие — ограничил экспорт семи элементов в ответ на тарифы Трампа. Ни одна альтернатива за разумные сроки не найдена. Вопрос не в том, будет ли Китай использовать этот рычаг. А в том, когда и насколько жестко.

Важно

Аккумуляторам конец: 45 млн тонн лития бесследно исчезают под землей, говорят ученые

8. Тарифные войны Трампа: хаос, который дороже самих тарифов

Наибольшее повышение налоговой нагрузки в США с 1993 года. $1500 на домохозяйство в 2026-м. Эффективная ставка тарифов с 2,3% в конце 2024-го до 13,7% в феврале 2026-го.

В феврале Верховный суд США отменил часть тарифов — Трамп сразу ввел новые.

ОЭСР: рост США в 2026-м — 1,5%, вдвое меньше 2024-го.

Но самым дорогим является не сам тариф — самой дорогой является непредсказуемость. Бизнес не инвестирует в условиях правил, которые меняются каждый месяц. TIME написал точно: тарифы Трампа действуют, как термиты — незаметно, но разрушают несущие конструкции.

9. ИИ и рынок труда: удар по потреблению, которого еще не поняли

Люди уже ожидают массовых увольнений из-за ИИ. Пока их нет в статистике. Но происходит что-то другое.

Компании просто перестали нанимать. Безработица среди 20–30-летних в ИИ-экспонированных профессиях выросла почти на 3% с начала 2025-го. Не уволили — просто закрыли вакансии в аналитике, дизайне, customer service, младшем программировании. Есть работа для опытных — ИИ их усиливает. Нет работы для начинающих — ИИ их заменяет.

Что это означает для экономики?

Молодежь 20–35 — это основные потребители, заемщики, арендаторы. Если эта когорта не может стабильно зарабатывать — она покупает меньше, берет меньше кредитов, откладывает крупные покупки. J.P. Morgan прямо предупреждает: в следующей рецессии ИИ может превратить обычное циклическое восстановление рынка труда в "безработное восстановление" — когда экономика растет, а рабочие места не возвращаются.

Goldman Sachs базовый сценарий: 6–7% рабочих мест вытеснит ИИ за 10 лет. Если быстрее — эффект "гораздо больший".

10. ИИ-пузырь: $33 трлн под вопросом

Индекс Баффета — 221%. Коэффициент Шиллера превысил 40 — впервые с эпохи "дот-кому".

Пять компаний держат 30% S&P 500. При этом MIT Media Lab: 95% организаций получают нулевую отдачу от GenAI.

OpenAI: $1 трлн обещанных расходов при $13 млрд выручки. Долг покрывается долгом.

Oliver Wyman подсчитал: коррекция масштаба "дот-кому" — это $33 трлн уничтоженной стоимости. Больше ВВП США за год. И это еще без учета $3 трлн частного кредита, финансирующего дата-центры.

Чего нам ждать?)

Конечно, не каждый из этих факторов выстрелит. Но система, в которой одновременно: заблокировано 20% мировой нефти, доллар теряет резервный статус, долги G7 не обслуживаются без новых долгов, Китай держит монополию на критические материалы, ИИ выталкивает молодое поколение с рынка труда, а тарифная непредсказуемость замораживает инвестиции — эта система не имеет привычных буферов.

Когда такое совпадает — не нужен один большой кризис. Достаточно, чтобы несколько меньших кризисов запустили цепную реакцию друг друга.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно