Семь ударов по России: с чем Кремль вошел в весну и что его ждет дальше в 2026 году

Запас прочности России тает быстрее, чем им бы хотелось. И гораздо быстрее, чем они сами признают публично:

за четыре года Фонд национального благосостояния сократился со $113 млрд до $52 млрд. Бюджетный дефицит за два месяца 2026-го достиг 91% годового плана;

реальная инфляция — 10-21% при официальных 5,9%;

банковский кризис признан даже кремлевскими аналитиками;

корпоративные банкротства бьют рекорды;

ипотечный рынок лежит;

инвестиции в гражданский сектор упали впервые с пандемии.

И все это — до того, как нефтяные порты начали гореть.

Иранский кризис дал Москве временный нефтяной подарок: Urals подскочил до $75+. Но именно сейчас Усть-Луга горит пятый раз за десять дней. Нефть дороже — вывезти ее некуда. Это хуже, чем просто дешевая нефть.

1,5 месяца назад мои контакты в Вашингтоне оценивали перемирие в ближайшее время как 50/50. Это не как в анекдоте про блондинку и динозавра — так высоко наши шансы еще никогда до этого не оценивали.

Потом началась иранская операция. Сегодня наши шансы на мир в ближайший год уже оцениваются менее 25% (Россия получила бонус в виде цен на нефть, плюс фокус СЩА с Украины перешел на Иран)

Нефть сейчас стоит $110+. Urals в марте впервые за год превысил бюджетный ориентир $59/баррель — благодаря иранскому кризису. Котировки Москвы сильно выросли, но тут, слава Богу, включились ВСУ!

Теоретически Москва должна была бы сейчас хорошо зарабатывать. Но именно сейчас Усть-Луга горит пятый раз за десять дней, НПЗ не могут вывезти продукцию, трубопроводная система "Транснефти" начинает переполняться нефтью, а нефтепромышленники вынуждены думать о сокращении добычи.

Параллельно теневой флот атакуют в Средиземном море, Балтике и Черном море.

В Москве неделю не было мобильного интернета. Telegram де-факто заблокирован. В 63 регионах — перебои со связью. И все это на фоне бюджетного дефицита, за два месяца достигшего 91% годового плана, реальной инфляции 10-21% и банковского кризиса, который кремлевские аналитики уже назвали наконец своим именем.

Трамп сделал иранский нефтяной подарок? Да. Но порты горят, и вывезти подорожавшую нефть уже трудно.

Теперь о важных аспектах.

1. Хана их нефтяной инфраструктуре

Пять ударов за десять дней. Рекорд за всю современную историю. В конце марта украинские силы пять раз атаковали балтийский порт Усть-Луга, причем последний удар пришелся на нефтяной грузовой терминал. По расчетам Reuters — заблокировано около 40% нефтеэкспортных мощностей России, или ~2 млн баррелей в сутки.

Самое большое нарушение нефтеэкспорта в современной истории — вместе с Приморском, Новороссийском и трубопроводом "Дружба".

Что уничтожено в Усть-Луге:

OSINT-проект Astra геолоцировал: повреждены три нефтяных танкера, пять резервуаров, три причала и объекты "НОВАТЭКа";

порт отгружал 700 000 баррелей сырой нефти в сутки;

комплекс "НОВАТЭК-Усть-Луга" мощностью 8 млн тонн в год — уже не впервые в дыму.

НПЗ не могут вывезти продукцию:

терминал "Усть-Луга Ойл" прекратил прием нефтепродуктов с "Кинефа", ЯНОС, Московского и Рязанского заводов;

перенаправить мазут некуда — терминалов, сопоставимых по мощности, на северо-западе нет.

Уфа: НПЗ в 1400 км от границы:

утром 2 апреля крупный пожар на НПЗ "Башнефть-Нова" в Уфе;

7,3 млн тонн переработки в год — бензин, авиатопливо, дизель;

Bloomberg на той же неделе: Россия заработала $2,48 млрд от нефтеэкспорта за неделю до ударов — больше всего с апреля 2022 года;

деньги есть. Вывезти — хрен им!))

Март 2026 — итог ударов по ОПК и энергетике:

пять стратегических заводов и десять нефтяных объектов за месяц;

один из крупнейших микроэлектронных заводов России: поставки микрочипов для "Искандеров" и ПВО — стоп на шесть месяцев;

авиазавод "Авиастар" в Ульяновске (Ил-76, Ил-78), завод корпусов артснарядов, единственный сервисный центр С-400 в Крыму;

Трубопроводная система начинает "захлебываться":

удары снизили экспортные возможности на 1 млн баррелей в сутки;

"Транснефть" забивается избытком нефти — нефтепромышленники сокращают добычу;

Казахстан тоже под ударом: вывозит через Усть-Лугу до 400 тыс. тонн в месяц.

2. Теневому флоту также хана!

Декабрь 2025: первый удар в Средиземном море — в 2000 км от Украины. Оманский танкер Qendil поражен дронами СБУ вблизи побережья Ливии. Критические повреждения, не подлежит восстановлению. Направлялся из индийского порта Сикка в Усть-Лугу. "Враг должен понимать: Украина не остановится и будет бить его где угодно", — СБУ.

Март 2026: LNG-танкер Arctic Metagaz загорелся возле Мальты: перевозил сжиженный газ из России в Египет. 30 членов экипажа бросили судно. Дрейфовал между Мальтой и Лампедузой с пробоинами в борту. Под санкциями США и ЕС.

Ноябрь 2025: Kairos и Virat — в Черном море вблизи Турции: СБУ, Sea Baby, 28-35 морских миль от берега. Kairos — критические повреждения, пожар. Турецкая Beşiktaş Shipping сразу объявила о полном отказе от операций с Россией.

Швеция: два задержания за три недели: 12 марта Sea Owl I, 228 метров, санкционный список ЕС, флаг Коморских островов. 3 апреля — Flora 1, нефтяное пятно 12 км, семь флагов с 2023 года, направлялся в Бразилию.

Что это значит для страхования и логистики:

теневой флот — 1337 судов (февраль 2026);

ходят без страховки, под фальшивыми флагами, с выключенными транспондерами;

каждая атака — еще больший дисконт, которого требуют покупатели нефти.

3. Вынужденный запрет экспорта бензина

Россия запретила производителям экспортировать бензин с 1 апреля до 31 июля. После экстренного совещания нефтяники признали: рынок внутри катастрофически не хватает топлива.

Три причины одновременно:

Удары по НПЗ снизили производство светлых нефтепродуктов. Заводы не могут восстановиться из-за санкций на западное оборудование. Посевная — надо топливо, иначе — продовольственный кризис и протесты фермеров.

4. Интернет

Слышали, наверное, что Москва неделю без мобильного? Депутаты Госдумы не могли подключиться ни к Wi-Fi, ни к Telegram или Max. Москвичи не могли вызвать такси, скорую, заказать еду или найти дорогу. Спрос на бумажные карты, рации и пейджеры резко вырос — пока аналитики напоминали, что пейджинга в России больше нет. 63 региона с перебоями. Пусть привыкают!

Председатель думского комитета: отключение интернета — "новая норма" (!), даже без доступа к "белому списку" сайтов.29 марта в Москве задержали 14 участников мирного протеста против блокировок.

Telegram заблокирован раньше срока: де-факто недоступен с 14-15 марта — за три недели до объявленного 1 апреля. 90 млн пользователей без основного новостного канала. Замена — госприложение Max. Проблема: военные говорят, что Max "опасен для использования" на фронте.

Армия зависела от Telegram — и теперь злится. Бизнес считает убытки: блокировка Telegram потянула за собой Яндекс, Кинопоиск, CDEK. Даже VKontakte, при всей лояльности к силовикам, не избежал сбоев. Кафе в центре Москвы — только наличные. VkusVill на Театральной — закрыт. Предприниматели в комментариях к постам Роскомнадзора: "С чего собираетесь взимать налоги?"

5. Бюджет и нефтяные доходы

91% годового дефицита — за два месяца.

Январь-февраль 2026: минус 3,45 трлн рублей (~$42 млрд) при годовом плане 3,8 трлн (~$46 млрд). Нефтегазовые доходы упали вдвое год к году.

Что заложено в бюджете и что реально: при цене Urals $39/баррель бюджет получал лишь ~$15/баррель против заложенных ~$25. При ценах $20-25 государство получает $4-7 за баррель — практически ноль.

Иранская операция: если Urals держится $75-80 в этом году, Россия может получить дополнительно 3-4 трлн рублей (~$37-49 млрд). Но Reuters подсчитал: наши удары по балтийским портам сократили поступления более чем на $1 млрд только за неделю. Правительственные планы на "сверхприбыли" составлялись до того, как 40% портов вышло из строя.

6. Банки, банкротства, ипотека: гражданская экономика на полу

Фонд национального благосостояния разворовали. От $113 млрд до $52 млрд — за четыре года. Минфин ежедневно продает золото и юани на 12,8 млрд рублей (~$156 млн). "Газпромбанк": при Urals ниже $40 — ликвидная часть исчерпывается к концу 2026 (!).

Банковский кризис — уже официально:

ЦМАКП (Минэкономразвития): доля проблемных корпоративных кредитов — 11%, потребительских — 13%. Более 10% — это уже формальный кризис по международным стандартам;

ЦБ РФ выявил 17 "утопающих" крупных компаний с неуправляемым долгом;

при ставке 14% в 2026-м — 63,8% крупных компаний окажутся в зоне риска. Это оценка самого ЦБ РФ, а не Ukrainian intelligence;

РЖД: первый убыток за пять лет, запрос на реструктуризацию ~$50 млрд долга.

А теперь об ипотеке и строительстве — тут вообще :

объемы выдачи ипотек упали на 40% в 2025 году;

рынок держится только на госсубсидиях, которые уже стоят бюджету 2 трлн рублей (~$24 млрд) в год — в 14 раз больше запланированного;

крупнейший застройщик "Самолет" — на грани дефолта. Занимали под 25%+ и надеялись, что рынок будет расти. Не вырос;.

строительство нового жилья упало на 22%. Бетон подорожал на 60%, металлоконструкции — на 30%.

Корпоративные банкротства пошли вверх:

компании в 2024 году выплатили банкам $145 млрд процентов — на 83% больше, чем годом ранее. Проценты превышают инвестиции в оборудование в 1,5 раза. То есть бизнес платит банкам больше, чем вкладывает в собственное развитие;

личные банкротства в 2025-м: 568 000 человек — рекорд, +31,5% год к году;

уровень одобрения кредитных заявок упал до 17-18%. Банки закрылись для массового потребителя.

Инвестиции в основной капитал — минус впервые с пандемии:

Инвестиции в гражданский сектор упали на 2,3% в 2025 году;

в IV квартале — обвал на 5,3%. Бизнес не строит, не покупает оборудование, не расширяется;

даже Москва сократила инвестиционную программу на 2026 год на 10% — из-за замедления доходов;

ставка ЦБ 21% (пик) сделала свое: проценты по кредиту дороже любого разумного бизнес-плана;

Глава "Северстали" Мордашов открыто сказал: "Выгоднее остановить производство, чем расширять". Так что останавливайте!

Обслуживание госдолга — еще одна дыра:

внутренний госдолг вырос до 38,5 трлн рублей (~$470 млрд) — плюс 13 трлн (~$159 млрд) за два года;

расходы на проценты по долгу — ~4 трлн рублей (~$49 млрд) в год. Это столько же, сколько Россия тратит на медицину и образование вместе взятые. И эта сумма растет с каждым годом.

7. Инфляция

Официально 5,9% — реально 10-21% (можете сами проверить изменение цен в торговых сетях за год):

панель РОМИР — более 21% по товарам повседневного спроса;

собственный опрос ЦБ: люди чувствуют 14,5%;

сезонно скорректированная инфляция в январе-феврале — 10,2% в годовом выражении. Эта цифра — из пресс-релиза самого ЦБ. Можно сразу не верить.

СССР возвращается вместе с госрегулированием цен:

с марта 2026 — ценовые лимиты на овощи, молочку, птицу;

экономист Липсиц: "Россия движется к плановой системе со всеми ее хроническими дефицитами и очередями";

запрет бензинового экспорта плюс поврежденные НПЗ — прямой маршрут к топливному дефициту во время посевной.

Что будет с Россией дальше?

Мы изучаем ее с 2017 года, когда вышел первый документ "Пределы прочности России". Так плохо им еще не было.

Сценарий 1. Если порты восстановятся за 2-4 недели и Urals держится $75+:

дефицит 2026 года — 2-2,5 трлн рублей (~$24-31 млрд), ~1% ВВП;

ФНБ не исчерпывается в этом году, сохраняется буфер;

но даже в этом оптимистическом сценарии: структурные убытки от ударов по НПЗ и ОПК останутся, добыча уже сокращается из-за переполнения трубопроводов, ипотека лежит, инвестиции падают, банковский кризис никуда не делся.

Сценарий 2. Если порты частично работают, а Urals возвращается к $50-55:

дефицит — 4-5 трлн рублей (~$49-61 млрд);

нефтегазовые доходы ожидаются в 8,918 трлн рублей (~$109 млрд) при плане бюджета — но уже до иранского кризиса они в марте падали на 52% год к году;

ФНБ продолжает таять, реально приближаясь к исчерпанию в конце 2026 — начале 2027 года;

правительство либо режет гражданские расходы, либо занимает по ставкам 15%+.

Сценарий 3. Если удары по портам продолжаются, а нефть снова падает до $40-45:

при ценах ниже $40/баррель государственные нефтяные доходы — всего $4-7 за баррель, практически ноль;

дефицит превысит 6-7 трлн рублей (~$73-85 млрд);

ФНБ иссякнет к осени 2026 года;

вариантов два: резко сокращать расходы (выплаты семьям погибших, зарплаты в регионах) или открыто монетизировать дефицит — и тогда 21% инфляции будут казаться теплым воспоминанием.

Я за Сценарий 3!

Россия сейчас столкнулась с "двойным капканом". Порты горят тогда, когда нефть стоит больше всего за годы. При дешевой нефти производственная система хотя бы продолжает крутиться. Сейчас нефть нельзя вывезти — а значит, добычу надо сокращать, НПЗ останавливаются, топливо застаивается в хранилищах.

Даже при оптимистических сценариях: покупательная способность нефтяных доходов в рублях 2010 года в начале 2026 года составляла лишь 40% от уровня пятнадцатилетней давности. Структурная деградация отрасли будет продолжаться независимо от текущего скачка цен.

Некоторые аналитики прогнозируют Brent по $120. Но России это уже не поможет:

корпоративные NPL накоплены и от цены нефти не зависят;

теневой флот под ударом в четырех морях (!). Мы следим за ними в реальном времени;

страховые премии и дисконты будут расти;

порты можно отремонтировать, но темп ударов и их глубина (1400 км) показывают: кампания ускоряется;

микрочипы для "Искандеров" — в дефиците на шесть месяцев;

ВПК РФ замедляется;

ипотечный рынок лежит, застройщики банкротятся, инвестиции в гражданский сектор падают впервые с пандемии;

568 000 личных банкротств в 2025-м — рекорд. И 2026-й будет хуже;

обслуживание госдолга — 4 трлн рублей (~$49 млрд) в год только процентами. Каждый год больше.

Путин в конце марта попросил нефтяников бросить "иранские" миллиарды не на развитие — на погашение банковских кредитов. Это не антикризисный менеджмент. Это затыкание дыры, пока рядом горят еще две, и пусть горят.

Так что. Я очень хотел бы сказать, что Россия уже падает — осталось только добить. Но ресурсы у них еще есть.

Единственная надежда — на ВСУ, которые могут их добить физически и как можно быстрее и глубже!

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

