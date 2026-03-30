Работать по 12 часов 6 дней в неделю: российский олигарх предлагает "спасать" экономику РФ

Российский олигарх Олег Дерипаска нашел "оригинальный" способ для россиян, чтобы спасти экономику РФ от нового мирового кризиса. По его мнению, нужно увеличить рабочий рабочий график.

Дерипаска предлагает работать с восьми утра до восьми вечера, а также работать в субботу. Об этом пишет The Moscow Times.

По словам олигарха, у РФ есть только один ресурс, который "связан с национальной личностью — в трудные минуты мы умеем собраться и работать больше".

"И чем быстрее мы сами перейдем на этот новый график — с восьми до восьми, включая субботу, — тем быстрее пройдем эту трансформацию", — заявил он.

По его словам, таким образом экономика адаптируется к новым условиям, ведь мир с 2026 года стал другим.

"Это уже не экономический кризис из-за... банковских ставок и бесполезного укрепления рубля макроэкономистами ЦБ РФ. И не только следствие разгрома силовиками правовых институтов, на которых, как на фундаменте, держались инвестиции в российскую экономику — и национальные, и иностранные. Этот кризис более глубокий. Он вызван тяжелой трансформацией", — заявил Дерипаска.

Перед этим он предлагал ввести экстренные меры для поддержки экономики из-за войны на Ближнем Востоке. По его мнению, следовало бы ослабить рубль до уровня 105 рублей за доллар, а также снизить ключевую ставку до 6%.

Ранее Дерипаска участвовал во встрече российских олигархов с Владимиром Путиным, где глава Кремля стал вымогать деньги у присутствующих бизнесменов. Примечательно, но идею Путину подкинул его друг, глава "Роснефти" Игорь Сечин. Financial Times сообщило, что именно он стал одним из двух бизнесменов, который прямо на встрече заявили, что готовы сделать добровольные взносы для финансирования бюджета.

